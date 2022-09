15 cuisines noir et bois chics

Les cuisines mixant la couleur noire et le bois gagnent en popularité chez les amateurs de déco. Voici 15 cuisines noir et bois chic pour réussir cette association.

Noir et bois : le duo de choc !

Légende : plateforme en bois sur fond noir Credit : LeMusique

La cuisine est certainement la pièce qui a le plus évolué à travers le temps. En effet, elle est passée de simple espace où cuisiner, à véritable pièce à vivre. Aujourd’hui, nous avons tendance à passer de plus en plus de temps dans la cuisine. Outre le fait d’y préparer de bons petits plats, la cuisine sert également à prendre son petit-déjeuner, à prendre un peu de temps pour soi devant une tasse de thé, ou tout juste à papoter avec celui ou celle qui se trouve aux fourneaux.

Et qui dit pièce à vivre, dit pièce où il est agréable de passer du temps. Bien sûr, il serait vide de sens de passer plusieurs dizaines de minutes dans une pièce où il ne fait pas bon rester. C’est exactement pour cela que la décoration de cuisine a fortement évolué.

Il existe plusieurs types de cuisines :

Scandinaves ;

Américaines ;

De petite taille ;

Contemporaine ;

Minimaliste ;

Etc.

Il faut savoir que la décoration de la cuisine passe par 2 critères d’une importance capitale : les couleurs choisies et les matériaux utilisés. Pour une pièce généralement ouverte comme la cuisine, les couleurs et les matières doivent impérativement aller de pair. Le choix gagnant lorsqu’il est question de décoration de cuisine est l’association noir et bois.

Associer le noir et le bois apporte énormément de chic et d’élégance, surtout pour une pièce comme la cuisine. Il s’avère que la cuisine présente l’avantage d’être énormément meublée. Cela va des tiroirs aux placards, en passant par l’îlot central. À cela s’ajoute également tout ce qui est évier, robinets, etc.

Enfin, il est important de mentionner les divers accessoires qui embellissent la cuisine :

Lampes suspendues ;

Spots lumineux ;

Etc.

En bref, une décoration en noir et bois fait toujours mouche. Il s’agit d’un must si vous souhaitez retaper votre cuisine et lui apporter un côté tendance et moderne.

15 cuisines noir et bois chics

Légende : cuisine moderne noir et bois Credit : dit26978

Si vous souhaitez refaire la déco de votre cuisine, vous ne pouvez surtout pas passer à côté de l’alliance noir et bois. Si vous manquez d’idées, en voici 15 qui pourront sûrement vous aider dans l’accomplissement de votre projet.

Cuisine noir et bois moderne

Légende : cuisine de loft Credit : dit26978

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la cuisine moderne est la cuisine ouverte. Le temps des cuisines fermées est fini. Avec la cuisine ouverte, l’espace semble plus grand, et le lien entre la salle à manger et la salle de séjour se fait naturellement.

Pour une cuisine moderne, vous avez le choix entre la cuisine américaine, la cuisine avec îlot central, ou la cuisine avec bar intégré. Ces types de cuisines sont aussi intéressantes par l’aménagement intelligent de leurs différentes composantes.

Le plus simple pour ce type de cuisine est de choisir tout ce qui est matériel et accessoires en noir. Réservez le bois pour le mobilier de cuisine

Placard ;

Étagères ;

Plan de travail ;

Table ;

Etc.

Cuisine en bois et marbre noir

Légende : cuisine avec îlot en marbre noir Credit : piovesempre

Le bois est un matériau qui possède un charme naturel, et apporte énormément de chaleur, et ce, peu importe le style de décoration ou la pièce à décorer. Pour créer un contraste de textures, vous pouvez choisir de l’associer avec du marbre de couleur noir. Le marbre, contrairement au bois, apporte une sensation de fraîcheur dans la pièce. De plus, le marbre est un matériau noble, chic et élégant, un classique parmi les classiques, mais moderne et tendance à la fois.

Le marbre est idéal pour orner le plan de travail et/ou l’îlot central.

Cuisine avec des placards en bois noir

Légende : cuisine avec armoires noirs Credit : snorkulencija

Il faut savoir que même si la couleur naturelle du bois apporte énormément de charme, il n’est pas interdit de lui apporter une autre teinte. Alors pourquoi pas des placards ou une crédence en bois noir ? Il s’agit là d’un moyen original de mixer le bois et le noir, soit le faire en une seule fois.

Mix de la cuisine en noir et du papier peint

Légende : cuisine contemporaine avec papier peint sur les murs Credit : jacek_kadaj

Une décoration de cuisine où la couleur dominante est le noir ne signifie pas que la cuisine tout entière sera peinte en noir. Cela peut faire très monotone et très sombre également. Ainsi, tout est une question d’équilibre. Il est important de valoriser tous les éléments de la cuisine, et ce, en partant de la crédence aux murs.

Concernant ces derniers, pour une décoration de cuisine moderne et tendance, il vous est possible d’y poser du papier peint. C’est encore mieux si le papier peint est à motifs. Cela permet d’apporter un peu de vie à la déco générale, le noir pouvant être excessivement sobre si utilisé à outrance.

La petite cuisine noir et bois

Légende : cuisine noire de petite taille Credit : in4mal

Si vous disposez d’un petit espace pour la cuisine, rien ne vous empêche de vous faire plaisir avec le style bois et noir. Attention, les petits espaces ont tendance à s’étriquer encore plus si les couleurs et les matières ne sont pas correctement aménagées. Trouvez donc le juste équilibre entre le bois et le noir pour apporter du style, de l’élégance et, surtout, optimiser la sensation d’espace dans votre petite cuisine.

Cuisine en noir avec îlot central en bois massif

Légende : mise au point sur l’îlot central de cuisine Credit : HAKINMHAN

Le bois massif a l’avantage d’être à la fois brut et charmant. Sa couleur naturelle et son effet presque sauvage contrastent à merveille avec son élégance. Le bois massif est le matériau idéal pour un îlot central en bonne et due forme. Pour ce qui est du bois en question, choisissez le chêne, l’ébène ou l’érable. Il faut savoir que le bois est un matériau noble et durable.

La cuisine en noir avec plan de travail en bois

Légende : cuisine avec plan de travail en bois Credit : AlessandroPhoto

Le bois trouve autant sa place au niveau de l’îlot central que sur le plan de travail. Le petit plus du plan de travail en bois massif, est qu’il donne une sensation plus agréable pour cuisiner que d’autres matières comme l’inox. Attention toutefois à correctement nettoyer le plan de travail en bois. En effet, ce matériau a tendance à facilement être affecté par tout ce qui est humidité excessive et moisissure.

Le noir mat et le bois

Légende : cuisine noire mat Credit : AlessandroPhoto

Les coloris mats sont toujours d’un chic inégalé. Le noir mat représente donc, sans équivoque, la couleur de l’élégance par excellence. Pour contraster avec l’effet mat du noir, optez pour un bois foncé et bien verni. Cela apporte de la brillance aux divers éléments et évite une décoration générale trop terne et sans vie. C’est justement ce contraste entre le mat et la brillance qui rend la décoration moderne et originale.

L’îlot central en bois et les accessoires en métal noir

Légende : lampadaires suspendus en métal Credit : phive2015

Il est important de préciser qu’en déco, le mix des matières est aussi important que le mix des couleurs. L’une des matières qui s’associent le mieux avec le bois est le métal. Le métal noir est d’ailleurs très en vogue en ce moment. Il est courant en décoration de style industriel, un courant moderne, et très apprécié par les aficionados de la déco.

Il est possible d’intégrer le métal noir un peu partout dans la cuisine, que ce soit au niveau des lampes suspendues sur l’îlot central, ou encore au niveau de la structure des chaises du bar. La seule limite est votre créativité.

La cuisine noir, blanc et bois

Légende : cuisine tricolore Credit : ismagilov

Il vous est possible d’ajouter une autre couleur dans la combinaison noir/bois. Pour faire simple et élégant, optez pour le blanc. Cette petite touche claire apporte de la brillance, de la lumière, et surtout, un peu de vie dans la déco générale.

La cuisine avec évier noir

Légende : évier noir Credit : Kerkez

Dans les cuisines modernes, l’évier et la robinetterie en noir sont des must. Pour ce qui est des matières, vous avez le choix entre métal brossé, inox ou encore porcelaine. Il est tout de même très important de faire attention aux différentes textures pour un maximum d’équilibre.

Les murs en noir et le sol en bois

Légende : cuisine avec des murs en noir et sol en bois Credit : Jovy86

Le sol en bois est une valeur sûre. En plus d’apporter de la couleur, il s’agit d’un excellent moyen de l’intégrer à la cuisine, sans pour autant avoir à installer de nouveaux placards et autres éléments de la cuisine.

La cuisine en bois et le sol noir

Légende : cuisine en bois et le sol noir Credit : archideaphoto

Vous pouvez également inverser, en choisissant lacouleur noirepour le sol. Marbre, granit ou carreaux, le choix vous appartient. Le tout est, encore et toujours, de trouver le bon équilibre entre le noir et le bois.

Noir, bois et bétôn ciré

Légende : cuisine avec sol en béton ciré Credit : archideaphoto

Le béton ciré est un matériau de couleur grise. Il s’agit d’un coloris qui se marie à merveille avec le noir et le bois. Le petit plus du sol en béton ciré: il est très facile à nettoyer.

La cuisine toute en noir, et la petite touche de bois

Légende : cuisine minimaliste noire Credit : runna10

En décoration, vous pouvez très bien opter pour la monochromie, dans ce cas-ci, la monochromie en noir. Elle doit néanmoins être cassée avecune toute petite touche de bois pour ne pas être trop terne et donner une impression de morosité.