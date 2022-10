20 photos avant/après de meubles relookés repérées sur Pinterest

Vous avez un meuble ancien que vous souhaitez rénover ? Trouvez de l’inspiration pour le relooker grâce à ces 20 photos.

Relooking de meuble ancien : plus facile que vous ne le pensez

Femme qui repeint une vieille chaise Credits : FXQuadro

Au fil du temps, les modes et tendances en décoration changent. Pourtant, les meubles déjà achetés ne peuvent être échangés, ce qui pose problème lorsque vous souhaitez créer une décoration moderne chez vous. En effet, il est parfaitement possible qu’un meuble en bois massif vieux de 20 ans fasse tache dans le décor.

Mais souvenez-vous qu’il fut un temps où ce type de mobilier était le top de la tendance en décoration. Toutefois, vous y restez attaché, et vous ne voulez pas le mettre à la poubelle. D’une part, parce qu’il s’agit d’un meuble en bois massif comme on n’en fait plus, et d’autre part, parce que cette vieille commode se transmet de génération en génération. Alors, que faut-il en faire ? Vous pouvez essayer le relooking de meuble ancien !

Le relooking n’est pas uniquement destiné aux personnes. Les objets, notamment les meubles, ont également le droit (et parfois même l’obligation) d’être relookés. Le relooking consiste à changer l’apparence d’une personne ou d’un objet pour le rendre plus agréable à regarder, ou à le mettre au goût du jour en lui conférant un style différent. Relooker un meuble est la garantie d’en faire un élément important de votre décoration intérieure.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, relooker un vieux meuble n’est pas forcément difficile. Le tout est de trouver le bon style à adopter, ainsi que la bonne couleur et la bonne teinte.

Il faut prendre en compte la matière du meuble à relooker avant d’y appliquer une nouvelle couche de peinture. En effet, il se peut que la couleur change en fonction du matériau dont est fait le meuble.

Néanmoins, il faut savoir qu’un relooking de meuble ne signifie pas forcément le peindre d’une autre couleur. Le tout est de donner un second souffle de vie au meuble en question, pas en changeant sa nature, mais plutôt en l’accordant aux tendances de décoration actuelles.

Dans tous les cas, il est nécessaire que, même rénové, le meuble soit en harmonie totale avec le reste de la décoration intérieure. Veillez donc à garder un certain équilibre dans la déco, cela dans le but de ne pas trop mettre en évidence le meuble relooké.

20 photos de meubles avant et après relooking

Des mains en train de faire la rénovation d’un meuble en bois Credits : Iuliia Burmistrova

Vous avez besoin d’idées nouvelles pour retaper la vieille commode ou armoire qui traîne dans un coin de votre chambre ? Voici 20 photos de meubles avant et après relooking pour vous aiguiller un tant soit peu.

Relooking d’un buffet ancien

La photo d’un buffet relooké avant et après Credits : meublesroux.fr

Les buffets ne sont plus tellement présents dans les décorations modernes. Ils font surtout partie de la tendance de décoration du milieu et de la fin du XXème siècle. Afin de remettre ce meuble au goût du jour, repeignez-le en choisissant deux teintes différentes : une pour les bordures, et l’autre pour le corps. Cela permet d’effacer l’aspect « vieillot » du bois et de donner un coup de jeune à votre buffet.

Une couche de peinture crème

Buffet en bois repeint en crème Credits : meublesroux.fr

La couleur crème est une couleur douce. Elle permet d’illuminer un meuble ancien, comme il a été fait pour ce meuble en photo. La couleur crème est passe-partout. Cela signifie qu’elle s’adapte facilement à n’importe quel style de décoration.

Une vieille commode en bois transformée en commode pour petite fille

Une commode en bois repeinte en vert, rose et avec des autocollants papillon Credits : OMF

Faites plaisir à votre petite en relookant sa commode dans une couleur plus vive, plus jeune et, surtout, plus girly.

N’hésitez pas à miser sur des pièces de décoration personnalisées pour exprimer vos goûts.

Le banc effet vieilli avec un vieux sommier

Un banc vintage peint en vert dans le jardin Credits : OBN

Le vintage est à la mode. Grâce à un vieux sommier, vous pouvez fabriquer un banc pour votre intérieur ou votre jardin. Peignez-le dans la couleur de votre choix et ajoutez de la patine pour l’effet vieilli.

Faire revivre le bois avec une autre couleur

Des meubles en bois repeints en blanc Credits : Songbird Cottage

Le bois est un matériau avec du charme. Toutefois, lorsque des meubles sont fabriqués en bois, les détails décoratifs sur les meubles se voient de moins en moins. En peignant les meubles en bois avec une couleur plus claire, les détails sont plus visibles et reprennent leur rôle d’ornement.

Osez les couleurs vives

Pour un relooking, ne vous cantonnez pas aux couleurs classiques. Osez les couleurs flashy comme le rouge pour un look encore plus moderne, à l’image de ce buffet repeint en corail.

Le changement de style

Vieux meuble transformé en meuble scandinave moderne Credits : Sarah M. DORSEY DESIGNS

Pour ce meuble, le style scandinave a été apporté avec la nouvelle couche de peinture blanche et les pieds en bois installés en dessous.

Remplacer le verre d’une table basse par des planchettes en bois

Table basse en verre devenue table basse en bois Credits : beneathmyheart.net

Cette table basse a été modernisée en retirant le verre du dessus et en le remplaçant par du bois. La plateforme inférieure de la table basse a également été recouverte de planchettes de bois. Le bois ramène à la nature et met en avant un semblant de style bohémien chic.

Bois et noir : une combinaison gagnante

Commode relookée et repeinte en noir Credits : L’Atelier 6 de Camille

Il est important de préciser qu’il existe plusieurs types de peintures noires. Choisissez la bonne référence pour ne pas regretter l’achat par la suite. L’avantage du bois est qu’il s’agit d’un matériau toujours tendance, peu importe la couleur qu’il arbore. Noir brillant ou noir mat ? Inspirez-vous des goûts de l’heureux détenteur de cette commode en bois massif.

Transformation d’un vieux lit en banc

Vieux lit relooké et transformé en banc Credits : Reciclagem, Jardinagem e Decoraçäo

Pour ce relooking, vous avez besoin d’expérience dans le domaine du bricolage, ou être habitué à bricoler par-ci par-là. Ici, il s’agit d’un vieux sommierdissocié et réassemblé pour faire un banc. Si vous aimez la couleur, vous pouvez peindre le canapé en rouge. Sinon, le laisser tel quel permet de profiter pleinement de la couleur naturelle du bois.

Une couleur flashy pour votre commode

Commode repeinte en vert pomme pour lui donner un look moderne Credits : Faceliftfurniture.com

Bien que le noir et le blanc soient les premières couleurs envisagées lorsqu’il est question de décoration, les autres teintes ne sont pas en reste. Ce choix amènera votre meuble dans une tout autre dimension, plus vivante et colorée.

Relooker une série de meubles

Série de meubles relookés Credits : http://bordespro-design.e-monsite.com/

Vous cherchez à harmoniser votre décoration ? Il faut donc entreprendre de relooker tous les meubles d’une même série. Cela crée une certaine uniformité et augmente les possibilités de décoration.

La couleur blanche : une valeur sûre

Meuble repeint en blanc Credits : Stories

Si vous aimez la sobriété, peignez tout simplement votre meuble entièrement en blanc. Il s’agit d’une couleur élégante qui dégage une certaine forme de pureté.

La transformation d’une vieille table en pouf vintage

Vieille table transformée en pouf vintage Credits : newlywedmcgees.blogspot.co.uk

Cette vieille table a été entièrement repeinte pour mettre en valeur sa forme, ainsi que ses bordures. Le côté pratique a été amélioré grâce à l’installation d’un coussin matelassé. De quoi faire un pouf vintage au top de la tendance.

Un relooking en style vintage en ajoutant des couleurs

Meuble de rangement scandinave Credits : https://tiboudnez.com/

Le choix des couleurs à adopter pour le relooking d’un meuble est d’une importance capitale. Voyez le changement de ce meuble en ayant peint les espaces en bleu et en installant un nouveau tiroir en bois.

La couleur grise : une piste à creuser

Meuble repeint en gris Credits : Amtisstory

Optez pour la couleur grise pour un rendu vintage. Il s’agit de l’un des styles du moment les plus appréciés par les férus de décoration.

Le gris se décline en plusieurs teintes. Cela va du gris foncé au gris clair, en passant par le gris violacé et le vert de gris. Choisissez la bonne teinte pour créer une harmonie dans votre décoration intérieure. Il faut préciser que le gris est une couleur passe-partout, s’adaptant très facilement à d’autres couleurs comme le bleu, le doré, le noir ou même le boisé. Tout ce qu’il vous suffit de faire, c’est de créer un équilibre dans la décoration et de ne pas mélanger plus de 3 couleurs pour éviter que le rendu final soit trop chargé.

De cuisine « has been » à cuisine moderne

Cuisine repeinte en blanc Credits : 18h39.fr

Le monochrome est omniprésent dans les décorations contemporaines. Intégrez ce style dans votre cuisine en la repeignant entièrement en blanc. Pour créer un contraste intéressant, optez pour des poignées de placard et de tiroir noirs.

Bien sûr, le blanc n’est pas l’unique couleur idéale pour un monochrome réussi. En effet, tout dépend de vos goûts personnels en matière de décoration, ainsi que de votre capacité à harmoniser et à équilibrer l’intérieur.

Vous pouvez par exemple peindre votre cuisine en rouge, tout en faisant attention à la teinte utilisée. Elle ne doit être ni trop fade ni trop criarde au risque de devenir agressive pour l’œil. En fin de compte, tout dépend des nuances de couleurs que vous souhaitez aménager. Les plus en vogue en ce moment sont les tons pastel, plutôt clairs. Modernes et légers, ils sont parfaits pour une cuisine en monochrome. Prenez toujours la peine d’ajouter quelques petites touches de couleurs pour casser l’effet trop uni. Monochrome ne doit pas rimer avec monotone.

Repeindre et décorer avec mots vintage

Buffet relooké Credits : Artsy Chicks Rule

Vous pouvez transformer un vieux buffet en pièce de déco vintage en le repeignant en blanc et en ajoutant quelques mots en rétro. Bien sûr, rien ne vous oblige à opter pour la couleur blanche. Le tout est qu’il soit possible de lire ce qui est écrit sur le meuble. De ce fait, évitez de choisir la même couleur pour la couleur du meuble et des mots écrits dessus. Il est préférable de créer un contraste entre un meuble clair et une écriture sombre, ou vice-versa.

Une astuce pour rénover un meuble ancien : le décapage

Décapage du dos d’une chaise Credit : Jozef Polc/123RF

Le décapage est communément utilisé en rénovation de meuble en bois. Il s’agit de gratter le meuble en bois afin d’éliminer la couche externe vieillie. Une fois la couche retirée, il est plus facile d’y mettre une nouvelle couche de peinture.

Pour un bois plus lisse, il est recommandé de poncer le meuble après le décapage. Cela permet un meilleur rendu de la nouvelle couche de peinture.

Reboucher les fentes et trous d’un meuble en bois

Rebouchage des trous d’un meuble en bois. Credit : Synthilor

Avant la rénovation d’un meuble, il est nécessaire de le remettre en état. Pour cela, il faut boucher les trous du meuble avec du mastic à bois étalé à l’aide d’une spatule. Lorsque tous les trous sont bouchés, il est conseillé d’appliquer plusieurs couches de peinture sur le meuble. Cela permet d’éviter que les rafistolages soient visibles, donnant une forme disgracieuse au bois.