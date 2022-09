Cuisine blanc et bois : 20 idées ultra tendance

Le bois et le blanc apportent de l’élégance dans une cuisine. Cette association est prisée par les amateurs de déco. Voici 20 idées de cuisine blanc et bois.

Blanc et bois, entre pureté et chaleur

Cuisine moderne bois et blanc Credits : hikesterson

La cuisine est l’une des pièces les plus importantes d’une maison ou d’un appartement. Il s’agit d’un espace où cuisiner et manger sont de véritables plaisirs. La famille s’y rassemble aussi pour passer du temps ensemble. La cuisine a énormément changé depuis son installation dans les habitations modernes (maison ou appartement). Il faut savoir qu’autrefois, elle était une pièce à part, voire extérieure à la maison. Aujourd’hui, la cuisine est devenue une véritable pièce à vivre.

L’une des meilleures associations pour la décoration de la cuisine est celle du bois et du blanc. Le bois apporte énormément de chaleur à la pièce. Il s’agit d’un matériau très versatile qui s’accorde facilement à n’importe quel style de décoration. Il peut rendre la cuisine moderne, comme il peut apporter une ambiance vintage, presque classique. Quant au blanc, cette couleur est synonyme de pureté. Le blanc amène énormément de lumière à une cuisine ouverte. Et tout comme le bois, le blanc estune couleur s’adaptant à merveille à tout style de décoration. Le tout est de faire attention à chaque détail et de réaliser correctement l’aménagement de la cuisine pour ne pas la surcharger. En décoration, qu’il s’agisse d’une cuisine, d’une chambre, d’une salle à manger, d’un salon ou de n’importe quelle autre pièce de la maison ou de l’appartement, tout est une question d’équilibre.

20 idées de cuisine blanc et bois

Cuisine tendance Credits : hikesterson

Vous manquez d’idées quant à l’aménagement d’une cuisine bois et blanc ? Voici nos conseils.

La classique cuisine à l’américaine

Cuisine américaine Credits : sergiophoto84

La cuisine à l’américaine est le style de cuisine le plus présent dans une maison ou un appartement moderne. Il s’agit d’une cuisine en L, nichée dans un coin de la pièce. La cuisine américaine offre assez d’espace de travail et son aménagement est intelligemment pensé pour que la cuisine soit la plus fonctionnelle possible.

Pour ce style de cuisine, optez pour un plan de travail et des meubles de rangement (placards, tiroirs…) ainsi qu’une crédence en bois. Peignez tout simplement les murs en blanc, et le tour est joué.

La cuisine inspiration bohème

Cuisine bohème Credits : 2Mmedia

Le style bohème est une tendance très populaire en ce moment. En effet, le style bohème permet de rendre la cuisine cosy et agréable à regarder. Vous aimerez à coup sûr y passer du temps, tant à manger qu'à préparer de bons petits plats.

La particularité du style bohème est qu’il s’agit d’un courant de décoration design, tout en restant simple et sans chichi.

La cuisine inspiration bohème possède généralement une petite table à manger pour rappeler la convivialité. Pourquoi ne pas choisir une table en bois ? Ajoutez également un sol et des murs d’un blanc immaculé. Vous pouvez même aller plus loin en peignant le bois en blanc. Faites tout de même attention à ne pas trop en faire, pour que le bois ne perde pas de son charme naturel emblématique.

La cuisine bois / blanc / design

Cuisine design Credits : ArchiViz

Une cuisine design est généralement basée sur une décoration pointilleuse, et avec des accessoires et du mobilier de forme géométrique. Une cuisine design est automatiquement équipée d’un îlot central, l’un des éléments les plus importants pour les cuisines d’aujourd’hui. Vous pouvez mettre le bois en valeur en installant des photophores et des lampadaires en bois. Cela crée un contraste intéressant avec le style design.

La cuisine tendance country-chic

Cuisine country chic Credits : vicnt

Pour un projet d’aménagement de cuisine, optez pour la tendance country-chic. Elle se caractérise par d’énormes poutres en bois installées en quadrillage sur le plafond de la cuisine. L’effet brut du bois crée une ambiance rustique dans votre cuisine. Pour la tendance country-chic, optez pour du mobilier de rangement, ainsi qu’un sol en blanc. Pour aller au bout des choses, il est possible de remplacer l’îlot central par un bar.

La cuisine blanc, bois et la touche de couleur

Cuisine moderne Credits : Space_Cat

Dans une décoration moderne, une touche de couleur est toujours la bienvenue. Vous pouvez par exemple peindre un mur en vert et laisser les autres murs en blanc. Le vert est une couleur qui s’accorde avec merveille avec le bois. Associés, le vert et le bois exacerbent l’ambiance naturelle apportée par votre décoration d’intérieur.

La cuisine tendance rétro

Cuisine vintage Credits : jgroup

Au fur et à mesure que le temps passe, les « vieilles choses » gagnent de l’importance à nos yeux. C’est pourquoi le style rétro est aussi apprécié lorsqu’il est question de décoration d’intérieur. Le look vintage peut parfaitement être adapté à une cuisine. Vous pouvez par exemple opter pour de l’électroménager au style rappelant les appareils des années passées.

Pour ce style de décoration, il est conseillé d’installer un espace de travail en bois massif. Peignez le reste de la pièce en blanc. Et pour créer un contraste de couleurs intéressant, vous pouvez par exemple choisir d’installer un réfrigérateur vintage rouge, ou encore un évier et un robinet en métal noir, très tendance en ce moment.

La petite cuisine blanc et bois

Petite cuisine bois et blanc Credits : in4mal

Si vous avez une cuisine de petite taille, le tout est de réussir à amener le maximum de lumière afin de donner l’impression que la pièce dispose de plus d’espace. Si c’est possible, installez votre cuisine près d’une fenêtre, ou creusez une fenêtre à l’endroit même où doit se trouver la cuisine.

Le blanc est une couleur lumineuse, parfaite pour les petites cuisines.

La grande cuisine blanc et bois épurée

Cuisine épurée Credits : hikesterson

Une cuisine au style épuré doit paraître toujours propre et rangée. C’est justement pour cela que le blanc est la couleur idéale pour ce type de cuisine. Toutefois, il est nécessaire de bien choisir le mobilier de rangement à installer pour une cuisine dans ce style. Leur style doit être le plus simple possible, sans fioriture et avec des lignes franches et droites. Il est également préférable d’opter pour du mobilier de rangement sans vitre, pour que le look de la cuisine reste uniforme.

Le mix de couleurs blanc, bois et noir

Cuisine en blanc, bois et noir Credits : ArchiViz

Lenoir et le blancsont des couleurs opposées, mais parfaites pour une décoration d’intérieur. Mettre plusieurs touches de noir dans une décoration en blanc et bois est une piste à creuser. Il est par exemple possible de peindre le bord des rangements en noir. Il est également possible d’opter pour de petits accessoires en noir, comme des couteaux, de l’électroménager ou encore les tiroirs et portes de placard pour les rangements.

La cuisine au style minimaliste

Cuisine minimaliste Credits : Serghei Starus

Le minimalisme est caractérisé par le fait d’en faire le moins possible, pour obtenir quelque chose de relativement simple. Une cuisine minimaliste va à l’essentiel, sans décoration ni accessoire superflus. Le minimalisme est plus qu’un courant déco. Il s’agit d’un véritable mode de vie appliqué à tous les différents aspects de la vie.

La cuisine intemporelle scandinave

Cuisine scandinave Credits : Bulgac

Les cuisines scandinaves sont des classiques indémodables. Les façades scandinaves sont élégantes, tout en restant d’une grande sobriété. Si ce style vous intéresse, sachez que le marché compte de nombreuses enseignes spécialisées dans le mobilier scandinave.

La cuisine blanc et bois avec îlot central en marbre

Cuisine moderne avec îlot en marbre Credits : hikesterson

L’îlot central est l’un des éléments les plus visuels dans une cuisine. Les îlots blancs sont raffinés et élégants. L’îlot idéal est en marbre blanc effet marbré (bicolore noir et blanc) avec un pied en bois massif.

La cuisine avec mix de matières

Cuisine moderne Credits : imaginima

Pour mettre en valeur la modernité d’une cuisine, il est possible de faire un mix de matières. Dans une cuisine bois et blanc, vous pouvez installer divers éléments en métal noir, qu’il s’agisse de lampadaires, de l’évier ou encore de supports d’étagères. Le métal noir pour les pieds de table et de chaise est également très efficace. Pour mettre le métal noir en valeur, optez pour un sol en carreaux blancs.

La cuisine avec des contrastes de couleurs

Cuisine en blanc, bois et vert Credits : brizmaker

En décoration, chaque détail compte. Dans une cuisine à dominante blanche, mettre de petites touches de couleur par-ci par-là devient très évident. Il est par exemple possible d’installer un plan de travail de couleur vive, tendance et voyant, ce qui crée le contraste idéal. Les meubles et la crédence peuvent également être colorés. Le tout est de choisir une couleur vive qui tape directement dans l’œil.

La cuisine monochrome en blanc

Cuisine moderne monochrome Credits : imaginima

Pourquoi ne pas essayer la cuisine blanche du sol au plafond ? Le monochrome est à la mode actuellement. Pour un monochrome réussi, peignez le bois présent dans la cuisine en blanc.

La cuisine bois et blanc toute équipée

Cuisine toute équipée Credits : hikesterson

Une cuisine doit être fonctionnelle. Ainsi, optez pour un matériel de cuisine haut de gamme, pour une praticité optimale.

La cuisine bois et blanc style ethnique

Cuisine avec plantes vertes Credits : CreativaStudio

Pour apporter de l’exotisme à votre décoration, mixez le bois et le blanc avec des plantes vertes. Elles peuvent être en pot et déposées sur le plan de travail ou sur l'îlot. Elles peuvent également être suspendues pour un meilleur effet.

La cuisine bois et blanc ambiance industrielle

Cuisine style industriel Credits : hikesterson

Le style industriel s’infiltre également dans nos cuisines. Il se caractérise par la forte présence d’éléments métalliques dans la décoration générale. Il est parfait pour une décoration de cuisine à dominante bois et blanc.

La cuisine bois et blanc style bistrot chic

Cuisine bistrot chic Credits : hikesterson

Le bistrot chic apporte une atmosphère authentique. Optez pour ce style avec des poutres en bois sur le plafond et sur les murs, pour un effet rustique. Un bar de couleur blanche sera associé de chaises hautes en métal, pour accentuer le côté rustique.

La cuisine fermée bois et blanc

Cuisine fermée moderne Credits : Serghei Starus

Si votre cuisine est fermée, allez à l’essentiel. Faites le choix du minimalisme pour éviter au maximum d’encombrer la pièce.