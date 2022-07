Couleur taupe : comment l'associer, quelle pièce pour cette couleur ?

La couleur taupe est ce doux mélange de gris froid et de brun chaud. En vogue depuis quelques années, le taupe se retrouve parmi les couleurs les plus tendances. Dans cet article, découvrez comment associer la couleur taupe et dans quelle pièce l'utiliser.

Très appréciée par les consommateurs, les architectes et les décorateurs d'intérieur, la couleur taupe vit son moment de gloire depuis quelques années. Sa couleur si particulière, parfois confondue avec du marron, vient de son mélange de gris et de brun. Considérée comme une couleur neutre, le taupe apporte tout de même beaucoup de charme et de réconfort à une pièce. L'atout principal de la couleur taupe est qu'elle se marie aussi bien avec des couleurs chaudes qu’avec des couleurs froides.

Comment mettre en valeur et associer la couleur taupe ? Crédit photo : IStock

Résolument moderne, le taupe fait sa révolution ! Quelles couleurs associer au taupe ? Dans quelle pièce le taupe est-il le plus mis en valeur ? Quels sont les thèmes de déco qui se marient le mieux avec cette couleur ? Astuces déco et conseils pratiques, voici tout ce que vous devez savoir sur la couleur taupe.

Quelles pièces de la maison peindre en taupe ?

En pleine rénovation de votre maison, vous ne savez vraiment pas quelles couleurs choisir. Choisir les couleurs des murs de la maison est parfois une étape conflictuelle. Il arrive, assez souvent, que les questions déco mettent de l'eau dans le gaz entre les couples. C'est bien connu, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !

Quand vient le moment de choisir LA couleur de la chambre parentale, il faut avoir de sacrés arguments pour défendre sa couleur fétiche. Avec les astuces et les conseils qui suivent, vous aurez tous les arguments pour défendre la couleur taupe dans une chambre, une cuisine ou une salle de bain !

Le taupe dans une chambre

Ce mélange de gris et de brun donne beaucoup de caractère à cette pièce. Crédit photo : IStock

Que ce soit pour une chambre d'enfant ou une chambre parentale, la couleur taupe est idéale. Tendance, rassurante et à la fois passe partout, le taupe donnera du caractère à la chambre. Pour éviter le trop-plein de couleur, il est conseillé de ne peindre qu'un seul mur de couleur. Choisissez le mur que vous voulez peindre, le mur face au lit par exemple. Peignez les trois autres en blanc et accessoirisez la chambre avec des meubles et des objets de couleur taupe, qui feront un rappel. Ambiance cocooning assurée !

Le taupe dans un salon

Voici un salon décoré avec goût, un mur peint en taupe et des accessoires qui rappellent cette couleur. Crédit photo : IStock

Le taupe, ça fonctionne aussi dans un salon. Pour apporter des nuances à votre pièce, vous pouvez peindre un mur en taupe et les autres en beige, crème ou blanc. Ces trois dernières couleurs se marient très bien au taupe. Elles apportent de la chaleur et mettent en valeur les tons intenses du taupe.

Osez le total look taupe dans un salon ! Faites appel à un décorateur d'intérieur, il saura vous aiguiller vers les teintes, les accessoires et les meubles à associer. Pour un salon entièrement taupe, privilégiez les meubles et accessoires clairs comme les teintes beiges. Inspirez-vous de cette photo !

Le taupe dans une cuisine

Pour aller au bout des choses, associez votre vaisselle à la couleur choisie. Crédit photo : IStock

On l'avait dit, le taupe se marie avec tout et dans toutes les pièces ! Pour la déco d'une cuisine, la couleur taupe apporte une atmosphère familiale et rassurante. On aurait presque envie d'y passer toute la journée à concocter de bons petits plats. Pour la cuisine, privilégiez un taupe nuancé, plus clair. L'atmosphère de votre cuisine sera à la fois chic et cosy.

Le taupe dans une salle de bain

Sur cette photo, le taupe apporte une touche de modernité à la salle de bain. Crédit photo : IStock

Associée à des accessoires en bois, la couleur taupe à sa place dans une salle de bain. Les matériaux naturels ne cessent de mettre en valeur le taupe. Cette pièce propice au bien-être et au réconfort ne peut qu’accueillir la couleur taupe !

Les meilleures thématiques de décoration avec du taupe

Maintenant que vous savez comment peindre la couleur taupe dans votre maison, il faut décorer ! Qu'on se l'avoue, c'est l'une des meilleures étapes. Avec du taupe, il peut créer beaucoup d'ambiances et d'atmosphères.

Déco ambiance boisé

Ce canapé couleur taupe foncé donne tout le charme à la pièce. Crédit photo : IStock

On l'a dit, la couleur taupe se marie avec les matériaux naturels. Pour une déco hyper tendance, optez pour des objets en bois : des lampes, des bougies, des vases et des bibelots. Toutes les teintes crème, blanche ou beige seront les bienvenues pour accompagner le taupe !

Déco ambiance bohème

Voilà une déco bohème originale sur un beau mur taupe en fond. Crédit photo : IStock

Cosy, cocooning, cocon, on n'a pas assez de mots pour qualifier la couleur taupe dans une déco ambiance bohème ! Associée à cette teinte, la pièce révélera tout son cachet. Pour renforcer l'ambiance cosy, décorez la pièce avec des plaids, des rideaux neutres et des tapis clairs.

Déco ambiance campagne

Comme sur ce mur, il existe des nuances qui rendent le taupe parfois bleu ou gris. Crédit photo : IStock

Le mélange du gris et du brun confère à la couleur taupe une nuance marron. Le marron est rassurant, réconfortant et rappelle la chaleur des maisons de campagne. Appliquez une peinture taupe sur un mur à côté d'une cheminée, achetez quelques éléments de décoration et concoctez-vous une pièce à l'atmosphère chaleureuse.

Déco moderne au design tendance

En toute sobriété, le taupe peut aussi se faire discret. Crédit photo : IStock

La couleur taupe est la couleur de l'année, et ce, depuis plusieurs années ! Optez pour une déco chic avec un mobilier moderne couleur taupe. Ayez un élément fort taupe, comme un canapé pour un mur peint par exemple !

Déco ambiance savane pour une chambre d'enfant

Cette peinture taupe claire rend cette chambre d'enfant douce et réconfortante. Crédit photo : IStock

Cette couleur n'est pas seulement destinée aux adultes ou aux pièces communes. Associée à une décoration sur le thème de la savane, le taupe prend tout son sens. Douce et puissante à la fois, cette couleur peut égayer une chambre d'enfant. Des petits paniers en osier, une bande de papier peint «animal» sur un mur de couleur taupe ou un tapis beige pour jouer, voilà quelques idées pour décorer une chambre d'enfant avec du taupe !

Quelles couleurs associer au taupe ?

Avec quelles couleurs marier le taupe ? Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel (ou presque). Même si le taupe est considéré comme une couleur neutre, elle apporte beaucoup de chaleur, de lumière et de charme à une pièce. Le mieux, c’est d’opter pour des couleurs qui se mêlent sans prendre sa place. Pour cela, privilégiez le blanc, le crème et les tons beiges. Mais pas que…

Le rose

Ici le taupe est nuancé fondé, il contraste avec le rose de cette chambre pour enfants. Crédit photo : IStock

Le rouge, le violet et le rose sont révélés à côté du taupe. On vous conseille d'amener ces couleurs par petites touches. Grâce à des accessoires rouges ou violets, vous donnerez encore plus de caractère à la pièce. Pour une super chambre parentale ou d'ado, appliquez de la peinture taupe sur un mur, et appliquez du rose poudré ou pastel sur les autres murs. Accessoirisez avec de la déco grise, crème et violette par exemple.

Le bleu

Le taupe est le bleu se marient vraiment très bien. Crédit photo : IStock

Les couleurs froides aussi s'associent au taupe. La preuve, avec le bleu ! Préférez quand même les nuances de bleu foncé qui se rapprochent plus du gris, comme le marine ou le canard.

Le beige

Osez le total look taupe et beige, c'est vraiment un pari gagnant ! Crédit photo : IStock

Quoi de mieux que du beige pour mettre en valeur le taupe ? N'hésitez pas à accessoiriser avec de la déco dans les tons clairs.

Le vert

Voilà une association réussie de vert et de taupe. Crédit photo : IStock

Pour une salle de bain ou une chambre colorée, osez associer le vert à la couleur taupe. Dans ce cas, privilégiez toujours des tons verts avec des notes de brun pour rester cohérent avec le taupe.

Le taupe en peinture mais pas que…

Le carrelage taupe sur les murs de cette salle de bain lui donne beaucoup de luminosité et de charme. Crédit photo : IStock

En décoration, il y a la peinture mais pas que ! Gardez toujours en tête que les accessoires, les objets et les meubles apportent beaucoup de caractère et de charme à l'ambiance de la pièce. Pour sublimer le taupe, vous pouvez habiller votre sol avec cette couleur. Carrelage aux nuances claires, béton ciré plutôt foncé ou lino taupe dans une chambre, cette couleur rehaussera le cachet de la pièce. Rideaux, tapis, meubles, canapé, coussins… il existe mille façons de décorer votre pièce en taupe. Ambiance cosy garantie !