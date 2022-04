Un couple rénove un bus scolaire et sillonne les États-Unis tout en continuant de travailler

Aux États-Unis, un couple a transformé un bus scolaire en une magnifique maison. Depuis, le duo sillonne le pays de l’Oncle Sam tout en continuant de travailler.

Pooja et Kumar forment un couple d’aventuriers. En mars 2020, la pandémie du Covid-19 a chamboulé leur quotidien : ils ont perdu leur job respectif, mais cette mauvaise passe leur a permis de trouver leur voie.

Crédit Photo : Pooja Shah

Une transformation sublime

En effet, les deux amoureux ont décidé de changer de mode de vie en achetant un bus scolaire. L’objectif ? Voyager à travers les États-Unis et vivre une aventure hors du commun. Après de nombreuses recherches, Pooja et Kumar ont jeté leur dévolu sur un autobus vert et blanc. Au total, ces derniers ont déboursé environ 10 000 dollars (environ 9 150 euros).

Crédit Photo : Pooja Shah

Crédit Photo : Pooja Shah

Une fois cette étape terminée, les apprentis bricoleurs ont réalisé une grande partie des travaux. Leur souhait était de transformer le bus en une magnifique maison durable. Un pari relevé avec succès.

L’intérieur du véhicule est composé d’une salle de bain, d’un salon, d’une cuisine et d’un grand nombre de rangements. Mais ce n’est pas tout ! Des photos de famille et un tas de babioles ornent les meubles et les étagères.

« Nous voulions quelque chose qui puisse s'adapter à nos besoins et nous pouvons également être hors réseau grâce à notre système solaire », a indiqué Pooja à Insider.

Crédit Photo : Pooja Shah

Crédit Photo : Pooja Shah

Un voyage salvateur

Les deux tourtereaux se sont lancés sur les routes en juin 2021. À l’époque, ils avaient fait le choix de ne pas utiliser de cartes et de se laisser guider par leur instinct. Ils ont visité une dizaine d’États, dont le Wisconsin, le Montana, le Michigan ou encore le Colorado.

Crédit Photo : Pooja Shah

Au cours de leur périple, Pooja et Kumar ont continué de travailler tout en explorant le monde qui les entoure.

« Tout est une question d’organisation. Nous faisons en sorte d’aligner nos heures de travail le mieux possible. À partir de là, nous organisons les jours de voyage clés et gardons certains de moments de la journée ouverts pour profiter de l’endroit où nous nous trouvons », a expliqué Kumar au site d’information.

Crédit Photo : Pooja Shah

Crédit Photo : Pooja Shah

Crédit Photo : Pooja Shah

Aujourd’hui, le couple n’a jamais été aussi heureux et ne compte pas mettre un terme au voyage.