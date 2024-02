Espace et flexibilité : pourquoi la douche à l'italienne est-elle la meilleure option dans une salle de bain familiale ?

La salle de bain est une des pièces ayant une grande importance dans la vie quotidienne d'une famille. La douche à l'italienne, résolument moderne et esthétique, est un aménagement qui continue de séduire de plus en plus, que cela soit lors de la conception d’un projet de construction ou dans le cadre de projet de rénovation. Mais en quoi la douche à l'italienne peut être un atout pour les familles recherchant de l'espace et de la flexibilité ?

La conception ouverte : créer de l'espace et de la liberté

L'avantage incontestable de ce type de douches est son accessibilité, d'où le fait qu'elle soit appréciée des personnes en situation de handicap, des seniors, ainsi que des enfants. Elle ne demande aucun effort pour y accéder, étant de plain-pied avec simplement un receveur de douche, ce qui la rend très sécurisée. Une salle de bain familiale doit être pratique avant tout. La conception ouverte d'une douche à l'italienne rend les routines matinales et les heures du bain plus fluides. Plus besoin de jongler avec des portes de douche étroites ou des rideaux. Cette disposition simplifiée facilite également le nettoyage quotidien, vous permettant de consacrer plus de temps à des activités en famille. Dans une salle de bain familiale où chaque mètre carré compte, cet aménagement permet d'optimiser l'espace disponible. Pour prévenir toutes glissades d'enfant, choisissez un revêtement antidérapant pour le sol de la douche ou un tapis à la sortie.

Notre conseil : lorsque vous envisagez la conception de votre douche à l'italienne, choisissez des matériaux légers et des couleurs claires pour maximiser la luminosité et la sensation d'espace.

Crédit photo : Reflex Boutique

Un esthétisme polyvalent : s'adapter aux gouts de toute la famille

La douche à l’italienne est synonyme de polyvalence. C'est la possibilité de donner libre cours à ses envies en matière style et décoration. Que vous partiez sur un carrelage moyen ou grand format, galets, béton ciré, mosaïques, marbre ou bien un mélange de matériaux : nul doute que vous trouverez votre bonheur chez Reflex Boutique. Vous aurez l’embarras du choix pour créer la salle de bains de vos rêves, à la fois design et sophistiquée, qui saura séduire tous les membres de votre famille. Au niveau des couleurs, vous être complètement libre : espace uni ou doté de quelques touches de couleurs par endroits, toutes les fantaisies sont les bienvenues.

Crédit photo : Reflex Boutique

Que faut-il noter avant de se lancer dans l'installation d'une douche à l'italienne ?

Aussi irrésistible qu'elle puisse être, ce type de douche demande un brin de rigueur lors de la conception et de l'installation pour en profiter pleinement. On ne va pas se le cacher, avec une douche à l'italienne, les éclaboussures sont plus que fréquentes. Mais avec une paroi de douche, vous pouvez jouer sur la transparence pour rester dans le style italien tout en prévenant les risques d'eau.

La parfaite étanchéité d'une douche à l'italienne est importante pour éviter les fuites ou dommages liés à l'eau. Pour garantir cette étanchéité, vous pouvez utiliser des panneaux hydrofuges ou une natte étanche. Il vous faudra prêter attention aux évacuations, en assurant un débit suffisamment élevé pour prévenir tout débordement. Quant à la définition des pentes du sol et de l'évacuation, elle doit être faite avec minutie, permettant une évacuation optimale de l'eau. Les experts conseillent généralement une pente de 1 % au sol et de 2 à 3 % pour l'évacuation, avec un dénivelé supplémentaire de 1 cm à chaque coude de la canalisation avant de se connecter à l'évacuation principale.