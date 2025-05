Cette offre d'emploi vous propose de garder un chat... pour 18 200 € par mois

Et si votre travail consistait à garder un chat quand son propriétaire travaille ? C’est ce que propose le directeur d’une entreprise anglaise, pour un salaire allant jusqu’à 18 200 euros par mois.

Vous cherchez du travail et vous aimez les animaux ? Cette offre d’emploi est faite pour vous ! Viktor Martynov est directeur de l'entreprise anglaise Aviamarket, spécialisée dans le domaine de l’aviation, et également l’heureux propriétaire de Jerry, un chat British Shorthair. Cependant, Viktor passe beaucoup de temps à son bureau et en voyage d'affaires et Jerry se retrouve souvent seul.

Crédit photo : Aviamarket

Pour y remédier, Viktor a eu une première idée : emmener son chat au bureau avec lui. En effet, contrairement à cette femme qui a quitté son emploi pour s’occuper de son chien stressé, il ne pouvait pas arrêter de travailler. L’arrivée du chat a eu un effet positif sur les employés, ravis de voir un animal sur leur lieu de travail. Jerry a permis d’apaiser l’ambiance générale, de favoriser les échanges et les négociations. Il a par exemple réussi à mettre en confiance un client après avoir grimpé sur ses genoux.

“Il s’est avéré qu’il aimait les chats et son humeur a immédiatement changé. On peut donc dire que Jerry nous a aidé dans notre travail. Tout le monde veut le caresser et il remonte également le moral de mes collègues, ils sont plus motivés pour venir au bureau en ce moment”, a confié Viktor Martynov à la BBC.

Crédit photo : Aviamarket

Garder un chat pour 120 euros de l’heure

Pour prendre soin de son chat adoré, Viktor a posté une offre d’emploi exceptionnelle. Le directeur recherche une personne qui serait disponible pour s’occuper de son chat et promet de la payer entre 70 et 120 euros de l’heure. À titre de comparaison, en France, le taux horaires du Smic est de 11,88 euros de l’heure. Avec 120 euros par heure, un salarié reçoit un salaire mensuel de 18 200 euros, soit 218 400 euros par an.

Mais pour Viktor, il n’est pas question de confier son chat à n’importe qui ! Il souhaite trouver le meilleur pet-sitter qui existe. Pour cela, les personnes recherchées doivent avoir de l’expérience avec la garde de chat. Elles devront le nourrir, l’occuper, le toiletter quotidiennement, garder son environnement propre et sain et lui acheter des fournitures dans un magasin de luxe. Il faudra également faire écouter de la musique classique à Jerry au moins une fois par semaine !

Comme on peut s’y attendre, cette offre d’emploi a déjà reçu énormément de candidatures. Plus de 200 personnes ont postulé à cette offre dans l’espoir de s’occuper de Jerry. Ce n’est pas la première fois qu’une offre d’emploi aussi originale est publiée. En 2018, une île grecque recherchait quelqu’un pour s’occuper de 55 chats sur une île paradisiaque. Plus récemment, un salaire de 116 000 euros était proposé pour garder deux chiots à Londres. Des annonces de rêve pour les amoureux des animaux.