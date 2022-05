Dans le Cher, cette famille a acheté une maison pour 1 euro grâce à un incroyable coup de chance

Une maison a récemment été achetée pour la somme imbattable d’un euro dans le Cher. Précisions.

Acheter une maison pour un euro symbolique, ça laisser rêveur mais ça n’arrive jamais, ou presque !

Une famille antillaise aux revenus modestes vient pourtant de faire l’acquisition d’une belle demeure ancienne pour cette somme dérisoire, à Saint-Amand-Montrond dans le Cher.

Ce couple avec deux enfants, qui vivait jusqu’alors à Toulouse (Haute-Garonne), a ainsi été choisi parmi 70 candidats intéressés par ce bien mis en vente par la mairie dans le but de repeupler cette petite ville, située au sud de Bourges.

Crédit photo : Mairie Saint-Amand-Montrond

Un euro, c'est le prix d'une baguette mais aussi d'une... maison dans le Cher

Désertée depuis 16 ans, cette maison de 90m2, estimée sur le marché à 27 000 euros, était à vendre depuis le mois d’octobre 2021.

Son prix imbattable avait forcément attiré les foules mais c’est bien cette famille originaire de Saint-Martin, dans les Caraïbes, qui a remporté la mise.

Crédit photo : DR

« On a toujours voulu acquérir un bien, mais nos revenus sont limités, et c’était compliqué (…) C’est un endroit calme et c’est ce qu’on voulait. Les gens disent bonjour, au revoir, merci, et c’est dans ce climat paisible qu’on veut élever nos enfants », confie la mère de famille, interrogée par France Bleu.

La famille devra néanmoins se montrer patiente car des travaux, dont le montant est estimé entre 70 000 et 90 000 euros, sont nécessaires avant d’emménager. « On vivra d’abord dans un logement social (…) ce loyer réduit nous permettra d’économiser un peu plus », explique ainsi la maman.

Selon les conditions fixées par la mairie de Saint-Amand-Montrond, ces travaux doivent commencer dans les 6 mois qui suivent la remise des clés et ne doivent pas excéder deux ans. La rénovation doit, en outre, être assurée par des entreprises locales.

Pour accompagner la famille dans cette démarche, une aide de 50 000 euros pourra être allouée, selon le Figaro.

Une somme conséquente qui pourrait donc permettre au couple d’aménager la maison de ses rêves.