Venez dormir chez Gwyneth Paltrow, l'actrice loue sa maison sur Airbnb

L’actrice Gwyneth Paltrow a décidé de mettre sa maison d’hôtes en location sur Airbnb et propose même à ses invités de partager un dîner avec elle. Une expérience incroyable à ne pas manquer si vous prévoyez d’aller en Californie le mois prochain !

Si vous êtes à la recherche d’une expérience unique sur Airbnb, vous serez sûrement intrigués par cette location proposée en Californie, plus précisément à Montecito dans le comté de Santa Barbara.

C’est dans cette commune que réside l’actrice Gwyneth Paltrow, qui vient tout juste d’annoncer qu’elle mettait en location la maison d’hôtes de sa résidence : “Que vous soyez à la recherche d’un logement pour une connexion inattendue ou pour une solitude et une tranquillité bien méritées, lorsque vous viendrez y séjourner, j’espère que vous ressentirez autant de joie que moi”.

Gwyneth Paltrow a publié une vidéo promotionnelle sur Instagram ce mardi 1er août, dans laquelle elle fait visiter sa maison d’hôtes. On découvre alors l’intérieur de la demeure au look moderne et épuré, à l’image du grand salon avec plafond cathédrale, la chambre, le bar et la cave à vins.

Sans oublier la magnifique piscine exposée au soleil, la maison d’hôtes propose clairement un moment de tranquillité et de calme, loin de l'agitation urbaine. À leur arrivée, les invités seront accueillis par Gwyneth Paltrow en personne : “Je serai là pour vous accueillir à votre arrivée et m’assurer que vous disposez de tout le nécessaire pour un séjour confortable et rajeunissant”.

Un dîner avec Gwyneth Paltrow et son mari

La cerise sur le gâteau de ce court séjour sera certainement la possibilité de partager un dîner avec l’actrice et son mari Brad Falchuk, scénariste de American Horror Story. Une séance de méditation et des soins au spa sont aussi prévus.

Si cette opportunité vous intéresse, il faudra être très vif pour réserver à partir du mardi 15 août à 19h. La réservation est valable seulement une nuit et pour deux personnes. Ensuite, l’actrice vous accueillera le 9 septembre prochain ! Ce sera au plus rapide !

Crédit photo : Stephen Paul / Airbnb

Généralement, les stars sont très discrètes sur leur vie privée et gardent toujours secrètement leur adresse pour éviter fans et paparazzis. Alors qu’est-ce qui a bien pu conduire Gwyneth Paltrow à mettre sa maison d'hôtes en location ?

Il s’agirait purement d’un partenariat commercial avec Airbnb afin de promouvoir son entreprise Goop qui vend des produits de mode, des compléments alimentaires, de la décoration et du mobilier. Dans la vidéo, on voit effectivement l’actrice dans la salle de bains en train de vanter les mérites des produits de beauté de sa marque.