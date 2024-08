Vous pouvez désormais louer la maison de Prince sur Airbnb pour un tarif raisonnable

La plateforme de location lance une nouvelle édition avec plein de surprises et notamment une visite unique de l’une des demeures ayant appartenu à Prince.

Si vous êtes adepte des lieux de locations iconiques proposés par Airbnb, alors l’un des derniers joyaux de la plateforme devrait vous plaire.

Dans son édition de l’été 2024, justement intitulé « Iconiques », la plateforme permet ainis aux locataires de louer la maison de Prince.

Le chanteur, disparu en 2016, a acheté cette maison de Minneapolis (Minnesota) qui figure dans le film Purple Rain, devenu culte. Mais la bâtisse n’avait jusque-là jamais été ouverte au public. Elle le sera dès octobre prochain.

« Profitez d'une visite intimiste, dansez sur des morceaux rares de Prince et offrez-vous une bonne nuit de sommeil dans la chambre du Kid. Portez vos plus belles tenues violettes, et laissez s'exprimer la rockstar qui sommeille en vous », détaille la présentation sur Airbnb.

Une expérience unique dans la maison de Prince

La maison de Prince (Minneapolis). Crédit photo : Esquire

L’arrivée de la maison Purple Rain sur le marché de la location se fait à point nommé. En effet, 2024 marque les 40 ans de la sortie du film. De là à y voir une coïncidence, il n’y a qu’un pas.

Que vous soyez un fan avéré ou non de Prince, on ne peut renier le fait que l’endroit reste spécial. C’est dans cette maison que Prince et son groupe The Revolution ont été mis en scène dans le film.

Crédit photo : Airbnb

Comme le précise Airbnb, 4 000 billets seront mis en vente, à un prix, dit-on, raisonnable. Pas plus de 100 dollars par personne (90 euros), assure le site.

Les chanceux locataires pourront ainsi « explorer l’endroit et profiter d’une session exclusive dans le studio de Prince ». Et pour pouvoir y prétendre, il faut être sacrément motivé. Les hôtes, qui ne sont autres que Wendy et Lisa de The Revolution, sélectionneront ceux qui ont le plus envie de participer à cette expérience inédite.

Et si jamais la maison de Prince ne vous intéresse pas, sachez que la plateforme de location propose des séjours dans la maison de Là-haut, le centre de contrôle des émotions de Vice-Versa 2 ou encore le musée Ferrari.