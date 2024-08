La maison Polly Pocket devient réelle (et géante) et vous pouvez y dormir grâce à Airbnb !

Il y a 35 ans, la marque Mattel dévoilait Polly Pocket, un jouet devenu incontournable pour les nostalgiques ayant grandi dans les années 90. Pour célébrer cet anniversaire, Airbnb a recréé la célèbre maison de poche, mais à taille humaine, disponible à la location.

Ce mercredi 7 août, la plateforme de location Airbnb a publié une annonce proposant de séjourner dans une drôle de maison. Une maison, bien connue des enfants ayant grandi dans les 1990, qui tenait alors à l’époque dans leurs poches. La célèbre Polly Pocket fête ses 35 ans cette année, l’occasion pour Airbnb de recréer la petite maison de poche à échelle humaine.

Crédit photo : Airbnb

La bâtisse très colorée est située à Littleton, dans l’État du Massachusetts aux États-Unis. Elle mesure 13 mètres de haut et prend la forme d’un coquillage pour rester fidèle au design du jouet. La maison sera disponible à la réservation à partir du 21 août prochain, pendant huit jours.

Pour s’offrir un séjour dans la Polly Pocket à échelle humaine, l’expérience est proposée pour une journée et une nuit, pour un prix estimé à un peu plus de 80 euros par personne. Elle peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Au sein de cette maison, les locataires pourront se préparer devant une coiffeuse équipée d’accessoires capillaires et de manucure typiques des années 90.

Crédit photo : Airbnb

Un séjour en enfance chez Polly Pocket

L’expérience est poussée même jusqu’à la garde-robe puisque les locataires y trouveront des tenues emblématiques des Polly Pocket. En plus des nuitées, Airbnb proposera également 21 créneaux pour des activités pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, du 16 septembre au 6 octobre. Ces créneaux seront également ouverts à la réservation à partir du 21 août.

Crédit photo : Airbnb

Pour le plaisir des nostalgiques, l’annonce disponible sur Airbnb est même présentée par son hôte, Polly Pocket en personne. Elle se qualifie comme “petite mais costaude” et adore sa “fine équipe” avec Titch et Pixie.

“Je suis une fille normale dont la taille est, on peut le dire, bien en dessous de la moyenne. Mais malgré mes quelques centimètres, j'aime les grandes aventures. Qu'il s'agisse de faire du surf ou de participer à un défilé de mode, je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences extraordinaires, surtout si mes meilleures amies sont de la partie”

Crédit photo : Airbnb

Cette maison Polly Pocket s’inscrit dans la série “Icon” lancée par la plateforme de location Airbnb. Auparavant, elle avait déjà créé la maison flottante inspirée du film Là-Haut mais aussi le manoir des X-Men et dernièrement le quartier cérébral de Vice-Versa 2.