Ils ont transformé six conteneurs maritimes en maison : 149 m², deux salles de bains et un télescope à l'étage

Six conteneurs de marchandises peints en noir, 149 m², deux salles de bains et un télescope à l'étage : visite d'une maison qui ne ressemble à aucune autre.

Au milieu des arbres, on distingue d'abord de grandes boîtes d'acier peintes en noir. Leurs portes de chargement sont toujours là, avec leurs lourdes poignées métalliques, comme si elles attendaient d'être embarquées sur un cargo. Pourtant, ce n'est pas un dépôt de marchandises. C'est une maison de 1 600 pieds carrés, soit environ 149 m², entièrement construite à partir de six conteneurs maritimes.

Baptisée Woodside Container, elle se trouve près de Millersburg, dans l'Ohio, aux États-Unis. Elle se loue pour quelques nuits, et sa visite en vidéo a fait le tour d'Internet.

Des portes de chargement devenues volets

Les six conteneurs sont assemblés sur deux niveaux. Le terrain est en légère pente : plutôt que de l'aplanir, la maison s'appuie sur un soubassement solide qui exploite ce dénivelé naturel. Un bardage en bois vient adoucir l'acier et fondre l'ensemble dans la forêt.

Le détail qui saute aux yeux, ce sont les portes d'origine. Les propriétaires ont choisi de les garder sur les façades noires. Une fois refermées, elles cachent les fenêtres, un peu comme des volets. De loin, la maison conserve ainsi son allure industrielle. C'est en entrant qu'elle change complètement de visage.

À l'intérieur, plus rien ne rappelle un conteneur

On s'attend à des pièces étroites et sombres. C'est l'inverse. Le rez-de-chaussée réunit un salon avec deux grands canapés, une salle à manger pour quatre personnes et une cuisine entièrement équipée en inox : lave-vaisselle, réfrigérateur avec distributeur d'eau et de glaçons, plaque électrique, micro-ondes, blender. Au même niveau, on trouve une chambre avec un lit double et une salle de bains avec une baignoire.

Pour rejoindre l'étage, pas d'escalier classique qui mangerait l'espace : un escalier en colimaçon a été installé pour gagner de la place. Il mène à la chambre principale, avec un lit queen size, un canapé et une télévision. Elle possède sa propre salle de bains, avec une douche à l'italienne et un grand meuble vasque.

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Un télescope au sommet de l'escalier

En haut du colimaçon, un petit salon réserve la surprise la plus inattendue de la maison : un télescope, installé pour observer le ciel une fois la nuit tombée.

Dehors, le patio arrière est, de l'aveu même des propriétaires, l'endroit le plus prisé. Avec son grand barbecue, ses chaises et sa table, il donne sur une clairière où l'on aperçoit régulièrement des cerfs. Un second coin, sur le côté, accueille une table pour deux, et un espace pour faire un feu de camp a été aménagé derrière la maison.

Une véritable expérience à vivre au moins une fois dans sa vie !

C'est ainsi que les propriétaires présentent leur maison. Ils vivent juste à côté et restent disponibles si les voyageurs ont besoin d'aide.

À titre de comparaison, Demotivateur vous avait présenté la Luna Cottage, une mini-maison de 24 m² tirée d'un seul conteneur, elle aussi dans l'Ohio. À Millersburg, on change complètement d'échelle.

Plus de 4 millions de vues

La maison a été mise en location à l'automne 2021 et elle est très vite devenue un phénomène en ligne. Le youtubeur américain Levi Kelly, spécialisé dans les logements insolites, lui a consacré une visite complète. D'après le site officiel de la maison, la vidéo a dépassé les 4 millions de vues.

Ce genre de projet n'est pas forcément une solution économique. Un couple de l'État de Washington, qui a empilé deux conteneurs pour vivre sans crédit, a découvert qu'une construction en conteneurs pouvait coûter plus cher qu'une maison en bois classique de même surface.

Pour y dormir, il faut prévoir un budget en conséquence. En 2022, le site Neozone relevait sur Airbnb un tarif de 644 euros pour deux nuits, frais compris, avec un séjour minimum de deux nuits. Les prix varient selon les dates et doivent être vérifiés avant toute réservation.