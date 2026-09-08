Ils se rencontrent sur une appli, achètent un terrain et construisent eux-mêmes leur maison de 22 m² en trois mois pour 55 000 euros

Lisa et Matt se sont rencontrés sur une appli. Un an plus tard, ils vivaient dans une tiny house noire de 22 m² construite de leurs mains pour 90 000 dollars australiens.

Un match sur une application de rencontre. D'un côté Lisa Tranter, barista et responsable de café, obsédée depuis cinq ans par les tiny houses. De l'autre Matt Hobbs, plombier de formation, devenu patron de sa propre société de rénovation de cuisines et de salles de bains. Un an après leur rencontre, le couple emménageait dans une maison sur roues entièrement noire, construite de leurs mains dans les Blue Mountains, à l'ouest de Sydney.

Trois mois de chantier et 90 000 dollars australiens

Le terrain est acheté ensemble en juillet 2018, un bout de bush isolé traversé par un ruisseau protégé. Le chantier démarre dans la foulée, et le couple s'installe début décembre de la même année. Les dimensions sont contraintes par la remorque : 9 mètres de long, 2,5 mètres de large, soit environ 22 mètres carrés au sol, plus les mezzanines.

« Le chantier a pris environ trois mois, et à la grosse louche nous estimons le coût autour de 90 000 dollars », expliquait le couple au Daily Mail Australia en avril 2019. (propos traduits de l'anglais)

Soit à peu près 55 000 euros au cours actuel. Matt a réalisé lui-même la majeure partie du travail, avec Lisa, en appelant à la rescousse des amis du bâtiment. Bryce Langston, qui a visité la maison, précise que l'affaire s'est réglée à coups de packs de bière.

4,3 mètres de haut, et ça change tout

La particularité de cette tiny house, c'est sa hauteur : 4,3 mètres, nettement au-dessus du standard. Conséquence pratique, un déplacement de la maison exigerait des autorisations supplémentaires. Conséquence quotidienne, on tient debout dans les mezzanines. Plus besoin de ramper jusqu'au lit, et une passerelle relie même la chambre principale à la mezzanine d'amis. Une rangée de puits de lumière court sur toute la longueur du toit.

Le reste de l'aménagement ne fait aucune concession. Cuisine avec électroménager en taille réelle, plan de travail en marbre, four et réfrigérateur glissés sous l'escalier pour gagner de la place. Deux dressings séparés, un pour chacun, dissimulés derrière des miroirs et qui font office de sas avant la salle de bains. Et dans cette salle de bains, une douche à deux têtes, ce qui reste rarissime sur 22 mètres carrés.

Un tunnel pour les chats

À l'arrière de la maison, le couple a construit un enclos extérieur relié à l'intérieur par un tunnel, pour que leurs chats sortent en sécurité. L'avantage collatéral, souligné par Bryce Langston : plus besoin de litière à l'intérieur.

Côté factures, Lisa évoquait environ 300 dollars australiens d'électricité par trimestre malgré une climatisation qui tourne presque en continu l'été, contre 800 dollars dans la maison de quatre chambres qu'ils occupaient avant, panneaux solaires compris. L'eau tournait autour de 140 dollars.

Ce qu'ils en ont fait ensuite

Matt et Lisa ont transformé l'expérience en activité et fondé Tailored Tiny Co. Living Big in a Tiny House est repassé chez eux en décembre 2022 : l'espace extérieur avait été entièrement refait et une grosse installation solaire ajoutée, capable de recharger un véhicule électrique.

Un parcours qui rappelle celui d'autres autoconstructeurs, comme ce couple néerlandais qui a bâti sa tiny house à 29 ans pour 75 000 euros, ou cette famille australienne installée à quatre dans 20 mètres carrés.