Sans expérience en construction, cette professeure de surf bâtit sa tiny house en France pour 33 000 euros

Aymée a construit sa tiny house dans l’ouest de la France en huit mois, sans expérience préalable. Budget annoncé : 33 000 euros. Visite de son intérieur.

Huit mois de chantier, un budget annoncé de 33 000 euros et aucune expérience en construction au départ : Aymée, professeure de surf, a bâti sa propre tiny house dans l’ouest de la France.

Après des années à alterner emplois saisonniers, voyages et vie en van, Aymée voulait un endroit à elle. Cette professeure de surf, qui enseigne l’été, a choisi de construire une petite maison à son image. La chaîne Living Big in a Tiny House lui consacre une visite guidée.

Huit mois pour construire sa maison en apprenant sur le chantier

Aymée n’avait pas d’expérience en construction lorsqu’elle s’est lancée. Elle a appris au fil des travaux, pendant huit mois. Le reportage présente un budget de 33 000 euros pour la maison, sans publier le détail des dépenses.

À l’extérieur, les portes arrondies et le bardage inspiré des vagues donnent le ton. Le surf a aussi influencé un aménagement beaucoup plus pratique, juste à l’entrée.

Une entrée pensée pour rentrer en combinaison mouillée

L’entrée et la salle de bains forment un espace prévu pour supporter l’eau. Aymée peut y rentrer avec sa combinaison mouillée, se rincer et laisser sécher son équipement avant de rejoindre le reste du logement.

Après avoir cuisiné dans un van, elle tenait également à disposer d’une grande cuisine. Elle a prévu du plan de travail, des rangements et un four, avec assez de place pour préparer un repas à plusieurs.

Au-dessus du canapé, une plateforme pour le yoga et les invités

Dans le salon, de grandes fenêtres apportent de la lumière. Une plateforme surélevée au-dessus du canapé sert à pratiquer le yoga, à coudre ou à installer un couchage d’appoint. La chambre, aménagée en mezzanine et habillée de bois, permet de s’asseoir dans le lit.

Ce choix d’un petit logement conçu selon ses besoins rappelle celui d’Annie Rose, qui a installé une tiny house sur le terrain de ses parents. Chez Aymée, le résultat porte jusque dans l’entrée la trace de sa vie de surfeuse.