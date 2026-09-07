Elles achètent deux tiny houses identiques de 30 m² et les garent côte à côte : 64 000 euros chacune et 405 euros de loyer par mois

Alexis et Ashley ne supportaient plus de partager le même appartement. Plutôt que de s'éloigner, ces deux sœurs ont acheté deux tiny houses de 30 m² identiques.

Vivre ensemble était devenu invivable. Vivre loin l'une de l'autre, impensable. Alexis et Ashley ont trouvé un troisième chemin, et il tient dans deux mini-maisons posées l'une à côté de l'autre.

Alexis Monkhouse et Ashley Okegbenro Monkhouse ont passé la quasi-totalité de leur vie sous le même toit. La maison familiale d'abord, puis un appartement d'étudiantes en Floride. Sur le papier, l'arrangement idéal. Dans les faits, une source de friction permanente. Températures de la pièce, standards de ménage, rythmes de vie : les deux sœurs ne s'accordaient sur presque rien.

« C'était épuisant », résume Ashley auprès du média américain Insider, qui a raconté leur histoire.

Un loyer de 1 190 euros impossible à assumer seule

En 2018, Ashley annonce à sa sœur qu'elle veut partir vivre avec des amies. Le problème est immédiat pour Alexis : le loyer de leur appartement s'élève à environ 1 390 dollars, soit près de 1 190 euros, une somme qu'elle ne peut pas absorber seule.

Le hasard du calendrier fait le reste. À ce moment précis, Alexis s'intéresse au mouvement des tiny houses, ces petites maisons qui promettent un logement à soi sans crédit sur vingt-cinq ans. Et les deux sœurs viennent de perdre leur mère, qui leur a laissé à chacune le bénéfice d'une assurance-vie.

Alexis décide d'utiliser cet argent pour acheter une mini-maison. Elle prend rendez-vous chez un constructeur et embarque sa sœur avec elle, simplement pour ne pas y aller seule. La visite ne se passe pas du tout comme prévu.

« Je crois qu'on a visité une maison et on s'est dit : OK, c'est vraiment cool. Puis on a visité la deuxième, et Ashley a dit : OK, je prends une tiny house moi aussi. »

Les travaux durent environ six mois. En juillet 2018, chacune emménage chez elle.

30 m² chacune, deux ambiances radicalement opposées

Vues de l'extérieur, les deux maisons se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Même gabarit, environ 325 pieds carrés, soit un peu plus de 30 mètres carrés. La ressemblance s'arrête à la porte d'entrée.

Chez Alexis, ce sont les bois naturels et les tonalités orangées qui dominent. Elle voulait une atmosphère chaleureuse et enveloppante. Son intérieur compte deux mezzanines, une cuisine, une salle de bains et un grand séjour au rez-de-chaussée, avec des bibliothèques sur mesure pensées pour sa fille Nalini. Le budget de construction a tourné autour de 75 000 dollars, environ 64 000 euros.

Chez Ashley, l'ambiance est résolument contemporaine : noir, blanc et gris, presque rien d'autre. Elle a fait un choix radical d'agencement en sacrifiant la seconde mezzanine pour agrandir la cuisine, la pièce qui compte le plus à ses yeux. Elle a aussi tenu à une baignoire dans sa salle de bains, un luxe rare dans une maison de cette taille. Sa maison a coûté près de 80 000 dollars, soit environ 68 000 euros.

Le passage au format réduit s'est payé en renoncements très concrets. Ashley a dû se séparer d'un grand nombre de paires de chaussures avant d'emménager, avant d'aménager un rangement dédié dans sa mezzanine.

« On adore nos maisons. Je pense que c'est parce que chacune a été conçue pour nous. C'est exactement comme on la voulait. »

405 euros par mois, tout compris

Le plus difficile n'a pas été de construire, mais de trouver où se poser. Les terrains acceptant ce type d'habitat restent rares. Les deux sœurs ont d'abord stationné leurs maisons quelques mois sur une exploitation agricole à Land O' Lakes, en Floride, avant que deux emplacements se libèrent dans une communauté de tiny houses de la région de Tampa.

Chacune y verse aujourd'hui environ 475 dollars par mois, soit à peu près 405 euros. Ce montant couvre la location de la parcelle, l'électricité et le raccordement aux eaux usées. À comparer aux 1 190 euros de loyer qui avaient déclenché toute l'histoire.

Entre les deux portes d'entrée, il y a une dizaine de secondes de marche. Assez pour avoir sa propre maison, ses propres règles et son propre thermostat. Trop peu pour se perdre de vue : les deux sœurs racontent qu'elles se hèlent par la fenêtre.

Deux vies séparées, un même palier

Alexis élève sa fille et a poursuivi un master d'anthropologie. Ashley vit avec ses deux shih tzu, Tulula et Chaos, tout en préparant un master en exercice physique et nutrition. Deux trajectoires qui n'ont plus grand-chose en commun, mais un voisinage qui les maintient liées.

Leur solution n'a rien d'isolé. Un peu partout, l'habitat léger sert désormais d'amortisseur familial et financier : à Atlanta, une entrepreneuse a transformé son abri de jardin en tiny house de 27 mètres carrés où vit aujourd'hui sa sœur. Au Texas, une retraitée a vidé son plan d'épargne pour créer un village de tiny houses réservé aux femmes seules, avec 500 candidates sur liste d'attente.

Le point commun de toutes ces histoires n'est pas la surface au sol. C'est l'idée qu'on peut rester proche des siens sans partager la même cuisine.