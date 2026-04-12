Ils transforment leur cuisine grâce à une couleur de peinture inattendue, le résultat est incroyable

Dans une pièce, la couleur des murs et des meubles peut tout changer. Pour rendre leur cuisine plus moderne et plus lumineuse, des propriétaires ont osé avec une couleur inattendue, et le rendu est incroyable.

Quand on fait des travaux dans son logement, il est important de choisir les bons meubles ainsi que les bonnes couleurs pour mettre en valeur son intérieur. Pour cela, vous pouvez notamment suivre les tendances déco qui cartonnent.

La couleur d’une pièce peut tout changer. Elle peut agrandir l’espace ou l’assombrir, rendant la pièce plus petite. Pour cette raison, il est important de choisir la bonne couleur pour chaque pièce, afin de mettre en valeur son logement.

Crédit photo : Apartment therapy

Des meubles violets

Andrea Granger est décoratrice d’intérieur et a dû faire des travaux pour améliorer la cuisine d’une famille composée de cinq enfants. La cuisine, dont les meubles étaient marron, sombres et en bois, devait être plus lumineuse pour accueillir la famille.

Pour cela, la décoratrice d’intérieur a eu une idée osée : elle a pu les meubles de la cuisine... en violet ! Le bois foncé a ainsi disparu au profit de cette couleur douce. Le résultat, publié sur le site internet “Hunt and Scavenge” d’Andrea Granger, est saisissant.

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Crédit photo : Hunt and Scavenge

“Le violet était un choix audacieux, mais je l’ai proposé aux propriétaires et ils ont été étonnament ravis”, a-t-elle expliqué.

Une cuisine plus lumineuse

Si le choix de cette couleur peut paraître étrange, le résultat est étonnant. Les placards en hauteur ont été remplacés par des étagères en bois ouvertes et la crédence est passée du gris au noir et blanc. Le carrelage beige a quant à lui été remplacé par un parquet en merisier, plus chaleureux et moderne. Enfin, des accessoires ont été ajoutés pour finaliser le tout, comme un grand lustre et des tabourets de bar.

Crédit photo : Hunt and Scavenge

“Honnêtement, c’est l’un de mes espaces préférés parmi ceux que j’ai créés jusqu’à présent. J’ai essayé d’insuffler un peu de l’énergie de la famille dans chaque décision, jusqu’aux poteries faites maison par les enfants qui trônent sur les étagères. Ce sont les petits détails qui lui donnent son âme”, a indiqué Andrea Granger.

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