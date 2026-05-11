Le paillasson c'est fini, voici l'objet qui le remplace en 2026 et il a de nombreux avantages

Que ce soit pour des raisons d’hygiène ou d’esthétisme, nous sommes nombreux à avoir un paillasson devant notre porte. Cependant, celui-ci n’est plus tendance et est désormais remplacé par un autre objet.

Le paillasson est un objet à la fois décoratif et utile. Il permet d’afficher sa personnalité en le personnalisant selon ses goûts et d’accueillir les invités, mais aussi d’éliminer toutes les saletés que nous avons sous nos chaussures avant d’entrer dans un logement.

Crédit photo : iStock

Bien qu’il existe des paillassons de toutes les tailles, toutes les formes et toutes les couleurs, comme ce paillasson réalisé par un street-artiste, cet objet ne serait plus tendance en 2026. En effet, il serait remplacé par un autre article tout aussi indispensable.

Au revoir le paillasson

En 2026, le paillasson va être remplacé par le tapis d’intérieur lavable, selon une nouvelle tendance rapportée par Truc Mania. Si c’est la fin du paillasson, c’est en partie parce qu’il n’était pas toujours très propre. En effet, il retient la poussière, accumule l’humidité et est rarement nettoyé.

La suite après cette vidéo

Crédit photo : iStock

Le tapis d’intérieur est quant à lui plus sain et permet de garder votre logement propre en toutes circonstances. En effet, vous pouvez facilement le laver puisqu’il vous suffit de glisser le tapis dans votre machine à laver, ce qui est plus difficile, voire impossible, avec un paillasson.

Un objet eshtétique et utile

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas d’un simple tapis puisqu’il a été créé pour éliminer toutes les saletés que l’on trouve sous nos chaussures, ainsi que celles qui sont difficiles à enlever, comme les graviers. Il possède une texture souple et absorbante qui protège votre intérieur.

Si vous êtes intéressé par ce nouvel objet, sachez qu’il existe une multitude de coloris et de motifs qui s’associeront parfaitement avec la décoration de votre logement. Ne manquez pas de suivre cette nouvelle astuce déco pour avoir une maison propre et belle !