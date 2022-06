Aberdeen : ce street-artiste a réalisé un paillasson hautement symbolique pour aider les plus vulnérables

La ville d’Aberdeen a récemment été le théâtre d’une création de street art particulièrement originale.

Crédit : Pejac

En effet, l’entrée d'un bâtiment abritant certains des résidents les plus vulnérables d'Aberdeen et des organisations caritatives est le site de la dernière œuvre de l’artiste Pejac. Composée de minuscules personnages qui se rassemblent pour former une sorte de paillasson dessiné à même le sol, cette réalisation localisée en bordure de rue confronte les difficultés que rencontrent les personnes reléguées en marge de la société.

Le street-art au service des plus démunis

L'idée est qu'ils sont « fatigués de se faire marcher dessus » a expliqué l'artiste, avant d’ajouter : « il y a de l'espoir, de la dignité et de la fierté à trouver lorsque nous sommes unis. » Pour rappel, Pejac a créé cette œuvre très minutieuse à l'occasion de l'exposition Nuart Aberdeen 2022, qui a rassemblé une douzaine d'artistes dans la ville ce mois-ci. Vous aimez son travail et souhaitez découvrir d'autres de ses œuvres ? Rendez-vous sur Instagram.

Crédit : Clarke Joss

Crédit : Pejac

Crédit : Pejac

Crédit : Brian Tallman