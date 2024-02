Une famille achète et rénove une maison datant du XVIIe siècle... le résultat est à couper le souffle

Dans le Lot-et-Garonne, une famille a réussi le pari fou de rénover une énorme bâtisse datant du XVIIe siècle… en moins d’un an.

En décembre 2022, Virginie Dauba, 35 ans, et son époux Guillaume sont devenus les propriétaires d’une chartreuse à Montpezat (Lot-et-Garonne). Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers n’ont pas lésiné sur les moyens pour rénover cette énorme bâtisse datant du XVIIe siècle.

En effet, le couple et ses deux enfants ont réussi à transformer cette magnifique demeure en un lieu habitable en moins d’un an, rapportent Ouest France et la Dépêche du Midi.

Crédit Photo : la_chartreuse_47 / Instagram

Crédit Photo : la_chartreuse_47 / Instagram

Comme le précisent nos confrères, les travaux ont débuté en février 2023. Le domaine abrite la maison du XVIIe siècle de 250m2, un gite du XVe siècle de 110 m2, deux pigeonniers, une grange et 8000m2 de terrain.

Dans son entretien accordé à Ouest France, Virginie Dauba explique que la demeure principale était habitable. Le hic ? Elle n’avait pas de système de chauffage : «Jusqu’à présent, elle n’avait été louée que l’été donc il n’y avait pas de chauffage ni d’isolation. On ne pouvait pas s’y installer en plein hiver».

Crédit Photo : la_chartreuse_47 / Instagram

«C’est la maison de nos rêves»

Face à cette situation, les propriétaires des lieux - qui travaillent tous deux dans le bâtiment - n’ont pas eu d’autre choix que de tout rénover :«On a tout refait. L’électricité, la plomberie, le chauffage, la menuiserie, les évacuations d’eau, le carrelage, les sanitaires, la cuisine, le parquet, les peintures…», confie la trentenaire auprès du quotidien régional.

Avant d’ajouter : «Nos enfants nous ont souvent aidés, on a toujours voulu que ce soit un projet familial». Le couple, qui a réalisé l’ensemble des travaux seul, a également fait appel à quelques entreprises.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Virginie & Guillaume (@la_chartreuse_47)

Toute la petite famille a pu emménager dans la demeure principale dix mois plus tard : «On a pu fêter le réveillon chez nous, c’était un super moment ! Nous étions tous très heureux et soulagés car cette année a été très intense (…) On était tous épuisés, mais ça valait le coup ! C’est la maison de nos rêves».

Leur projet a attiré l’attention de l’émission M6 «Le château de mes rêves». En effet, les équipes de tournage ont filmé l’avancée des travaux.