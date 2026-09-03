« Ma mère vit en location, je vais lui construire une maison » : il achète deux cabanons en pierre sans eau ni toit pour 15 000 euros

Emilio et Andrea ont quitté la ville pour vivre dans un conteneur maritime rénové pour 5 500 euros. Ils viennent d'acheter deux cabanons en pierre sans eau ni toit à 15 000 euros, pour y construire un

Il filme un tas de pierres au milieu des amandiers, sans toit, sans porte, sans compteur électrique. Et il annonce à ses 400 000 abonnés qu'il va en faire une maison pour sa mère. Emilio et Andrea, un couple d'Espagnols installé à la campagne dans la Communauté valencienne, viennent d'acheter deux cabanons en pierre pour 15 000 euros. Leur vidéo tourne depuis plusieurs semaines sur TikTok et Instagram.

« Nous avons acheté ces cabanons en pierre pour 15 000 euros, ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau, et pour l'instant ils n'ont même pas de toit », explique le jeune homme face caméra. La phrase suivante est celle qui a fait décoller la vidéo.

« Ma mère vit en location et je vais lui construire une maison. Pour la plupart des gens, ce ne sont que quatre pierres. Pour moi, c'est un manoir. »

Avant les pierres, il y a eu un conteneur maritime

Ce n'est pas un coup d'essai. Andrea a une formation d'architecte, Emilio a travaillé plusieurs années dans le design graphique. Ni l'un ni l'autre n'avait jamais tenu une truelle avant de se lancer. Fatigués des loyers urbains et convaincus qu'ils n'accéderaient jamais à un logement classique, ils ont acheté un conteneur maritime et l'ont transformé eux-mêmes en habitation d'une quinzaine de mètres carrés, en s'appuyant sur des tutoriels YouTube.

Le chantier leur a pris une soixantaine de jours et leur a coûté environ 5 500 euros de rénovation. C'est aujourd'hui leur logement principal, posé sur un terrain rural entouré d'amandiers et d'oliviers. Leur compte, baptisé Vida Inusual, a suivi chaque étape, du conteneur rouillé livré par camion à la cuisine finie. C'est ce qui leur a construit une audience de plusieurs centaines de milliers de personnes.

Une cheminée à pizzas et une pierre trouée

Les deux cabanons, eux, sont dans un tout autre état. Emilio raconte y avoir trouvé des choses qui l'ont amusé en visitant : « Il y avait une cheminée pour se faire des pizzas, un meuble en pierre de style rustique et une pierre avec un trou au milieu. »

Le plan qu'il annonce est simple sur le papier : « réunir les deux cabanons pour en faire une seule maison ». Le premier jour de travaux a donc consisté à abattre l'un des murs qui les sépare, à retirer le meuble rustique et la cheminée, et à dégager les restes de toiture effondrée. Rien n'a filtré pour l'instant sur le plan final, ni sur la surface que fera la maison une fois les deux volumes reliés.

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Ce que la vidéo ne dit pas : la vraie facture

Les 15 000 euros du titre ne sont que le ticket d'entrée. La radio espagnole COPE, qui a chiffré le projet, rappelle qu'une réhabilitation en pierre coûte souvent aussi cher, voire plus cher, qu'une construction neuve : accès difficile pour les engins, murs à consolider, humidité à traiter.

Dans le détail, le média avance environ 120 euros du mètre carré pour refaire une toiture endommagée, et autour de 4 500 euros pour consolider et imperméabiliser des murs en pierre. Surtout, si l'objectif est de vivre totalement déconnecté des réseaux, comme Emilio le fait déjà avec son conteneur, il faut compter 15 000 à 30 000 euros supplémentaires pour l'énergie et l'eau. Le budget final sera donc sans commune mesure avec le prix d'achat.

Une tendance qui dépasse largement leur cas

Ce type de projet se multiplie en Espagne, où les loyers urbains ont flambé et où l'accès à la propriété s'est refermé pour toute une génération. Des maisons de village abandonnées, des cabanons agricoles, des terrains ruraux : ce qui n'intéressait plus personne il y a dix ans se retrouve racheté par des trentenaires qui préfèrent des mois de chantier à trente ans de crédit. Le même raisonnement pousse d'autres à bâtir une tiny house sur le terrain familial.

Reste la partie la plus incertaine du projet d'Emilio : la légalité. En Espagne, l'habitation permanente sur un terrain non constructible est très encadrée, et les règles varient d'une commune à l'autre. Le jeune homme, lui, résume sa position en une question qu'il pose régulièrement à ses abonnés : si vous n'avez pas les moyens d'acheter une maison et que vous savez la construire vous-même, pourquoi en payer 100 000 ?