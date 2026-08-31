À 21 ans, il transforme un cabanon acheté 10 000 euros en tiny house de 40 mètres carrés et dépense 225 euros par mois pour y vivre

À 21 ans, un Américain transforme un cabanon acheté 12 000 dollars en une tiny house spacieuse et confortable, et ne dépense désormais plus que 262 dollars par mois.

Cela n’aura échappé à personne : les tiny houses séduisent de plus en plus. Si certains les achètent directement sur Amazon, d’autres préfèrent créer leur propre petite maison.

C’est le cas de Stan, un habitant de Caroline du Nord, aux États-Unis, âgé de 21 ans. Le jeune homme a décidé de transformer un cabanon d’environ 40 m² en une tiny house entièrement fonctionnelle.

À 21 ans, il transforme un cabanon en tiny house fonctionnelle

L’abri de jardin est installé sur le terrain familial de Stan, une propriété qui appartient à ses proches depuis plusieurs générations. Par ailleurs, une partie de sa famille y vit encore.

L’Américain a dévoilé le résultat dans une vidéo partagée par Tiny House Giant Journey sur YouTube.

Le propriétaire de la petite masure explique avoir pris cette décision après une hausse de son loyer. Il a donc quitté son logement pour vivre dans ce cabanon transformé en habitation.

Son père avait acheté cette structure inutilisée pour 12 000 dollars (environ 10 350 euros). Stan estime qu’il a ensuite fallu ajouter entre 3 000 et 4 000 dollars (entre 2 590 et 3 450 euros) de matériaux pour la rendre habitable.

Au total, le coût du projet s’élève donc à 16 000 dollars, soit 13 800 euros. Les dépenses ne s’arrêtent pas là.

Avant de commencer les travaux, Stan et son père ont obtenu les permis nécessaires pour pouvoir transformer le cabanon en habitation. Les démarches leur ont coûté environ 500 dollars (430 euros).

Crédit Photo : Tiny House Giant Journey

Des dépenses réduites

Pour faire des économies, le jeune homme a privilégié les objets d’occasion et les matériaux bon marché. Sa tiny house est ainsi équipée de meubles et d’appareils électroménagers de seconde main.

La maisonnette abrite une cuisine équipée, une salle de bain avec douche, une chambre avec un lit double et un espace de rangement en hauteur.

Crédit Photo : Tiny House Giant Journey

Aujourd’hui, Stan ne regrette pas son choix. Il assure que son logement répond à ses tous ses besoins du quotidien, tout en lui permettant de limiter ses dépenses à seulement 262 dollars (environ 225 euros) par mois. Une somme qui inclut l’eau, l’électricité et le Wi-Fi.

« Le fait de pouvoir économiser de l’argent et de le dépenser pour des choses comme les voyages ou les investissements, plutôt que de payer un loyer chaque mois, permet clairement de prendre de l’avance », confie Stan.

Avant d’ajouter :

« Vivre gratuitement dans une mini-maison m'a beaucoup aidé. Mais mon objectif ultime est d'acquérir mon propre terrain, d'acheter ma propre propriété et de créer ma propre ferme qui m'appartienne à 100 % ».

Un beau projet !