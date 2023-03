Marre de devoir choisir entre des vêtements froissés et des heures de repassage ? Voici la solution

Le repassage est une corvée pour de nombreux Français qui trouvent cette tâche longue et fastidieuse. Si vous faites partie des personnes qui préfèrent parfois un vêtement froissé au repassage, cette solution pourrait vous changer la vie.

En moyenne, on estime que 93% des Français consacrent 2 heures par semaine au repassage. Cependant, cette tâche ménagère est souvent loin d’être une partie de plaisir. Pour certaines personnes, il est même préférable d’avoir un vêtement froissé plutôt que de passer des heures à repasser ses chemises.

Que ce soit par manque de temps ou simplement parce que l’on veut profiter de son temps libre, le repassage est souvent repoussé.

Crédit photo : iStock

Pourtant, il est possible d’avoir des vêtements lisses sans passer des heures à soupirer devant sa table à repasser. Comment ? En faisant appel au repassage à domicile, une solution qui comporte de nombreux avantages.

Gagner du temps

En employant un professionnel pour repasser vos vêtements, vous n’aurez pas besoin de bouger de chez vous : l’assistant se rendra directement sur place pour effectuer son travail. Vous n'aurez donc rien à faire, l'agent s'occupera de tout et suivra les consignes que vous laisserez à la lettre.

Ce savoir-faire vous permettra de gagner beaucoup de temps, notamment quand on sait qu’en moyenne, nous passons 69 heures par an à repasser. Bien sûr, ce gain de temps a un prix, qui varie selon votre zone géographique et les tâches que le professionnel devra réaliser.

Crédit photo : iStock

Un entretien de qualité

Quand on repasse ses vêtements, certains textiles peuvent nous donner du fil à retordre comme la soie, la dentelle ou les robes de soirée délicates. En faisant appel à un service de repassage à domicile, des personnels formés viendront chez vous. Ils pourront alors repasser toutes sortes de tissus sans les abîmer, des plus basiques aux plus fragiles.

Les assistants ménagers ont appris à manier les différents textiles et suivent les recommandations indiquées sur les étiquettes des vêtements à la lettre. Ils connaissent également toutes les techniques de repassage adaptées pour abîmer le moins possible vos tissus, qu'ils utilisent un fer à repasser traditionnel ou un central vapeur. Ainsi, vous n'aurez aucun souci à vous faire et vous pourrez leur confier votre robe ou chemise préférée sans crainte.

Du repassage et plus encore

Certaines entreprises, comme O2, vous permettent d’engager un professionnel pour repasser vos vêtements. En choisissant 2 heures de repassage, cette société vous permettra d'avoir cinq chemises posées sur cintre, six tee-shirts pliés ainsi que quatre serviettes de toilette, trois draps et six jeans parfaitement repassés.

Cependant, ce n'est pas le seul service proposé par cette entreprise. En plus du repassage, les agents de O2 peuvent ranger vos affaires, organiser votre dressing, préparer votre valise ou déposer vos vêtements au pressing. Ils peuvent également faire une lessive, étendre du linge, changer les draps du lit mais aussi réceptionner ou ranger vos courses. Plusieurs formules sont proposées sur le site de l'entreprise selon vos besoins. Si vous avez peu de temps à consacrer aux taches ménagères, privilégiez l'option Prestige, qui vous garantira un maximum de confort. Si vous avez plus de temps, vous pouvez choisir l'option Confort : le ménage, le repassage et l'ensemble des tâches ménagères quotidiennes seront effecutées, tout en vous laissant la liberté de faire le reste de manière autonome.

Vous l’aurez compris : de nombreuses options sont proposées pour vous faciliter la vie. Grâce à ce service, fini les corvées ménagères ! Vous pourrez profiter tranquillement de votre temps libre sans avoir à vous soucier du reste. L'occasion de savourer un bon week-end en famille tout en gardant une maison propre et des affaires repassées.