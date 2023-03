Mieux se chauffer : quelles solutions en 2023 ?

À l’heure actuelle, chercher à mieux se chauffer est une totale nécessité. Alors, comment s’y prendre en 2023 ? Plus d’explications dans cet article !

Crédit photo : iStock

Les nouvelles tendances 2023 pour mieux se chauffer

Le chauffage est l’un des principaux postes de dépenses énergétiques de la maison. En effet, les équipements de chauffage permettent de bénéficier d’un meilleur confort thermique à l’intérieur du logement. Cependant, toutes ces solutions ne sont pas idéales pour la préservation de l’environnement. Alors, quelles sont les meilleures options pour mieux se chauffer en 2023 ? Tour d’horizon sur le sujet.

Avoir recours aux services d’une entreprise d’isolation

La rénovation énergétique est l’une des meilleures solutions pour bénéficier d’un chauffage plus efficace et moins énergivore. Une entreprise d’isolation se charge de supprimer les ponts thermiques de votre maison en améliorant l’isolation de ces endroits.

En effet, si votre maison est mal isolée, vous serez obligé de consommer plus d’énergie qu’il ne faut en réalité pour vous chauffer. De plus, s’il y a des échanges entre l’air intérieur et extérieur de la maison, le confort thermique ne sera pas optimal, même si vous utilisez des équipements ultra-performants.



L’intervention d’une entreprise spécialisée permet donc de mieux se chauffer sans pour autant voir le montant de sa facture énergétique augmenter exponentiellement. De plus, il s’agit d’une action écologique, car la baisse de votre consommation d’énergie est positive pour l’environnement.

Sachez que vous pouvez bénéficier de certaines aides du gouvernement pour rendre votre maison moins énergivore. Les subventions telles que MaPrimeRénov ou l’écoprêt à taux zéro vous permettront d’effectuer votre rénovation énergétique. Ce qui fera du bien à la planète, mais aussi à votre portefeuille !

Faire un DPE pour améliorer la performance énergétique de son bâtiment



Apparu dans les années 2000, le DPE (diagnostic de performance énergétique) est l’audit de la performance énergétique d’un bien.

Il s’agit d’un outil d’information qui permet de prendre les mesures adéquates afin de mieux se chauffer et de réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Il est conseillé de faire cette évaluation lorsque vous vous apprêtez à intégrer un nouveau logement dont vous êtes propriétaire. Ainsi, vous pourrez établir avec précision quelle sera votre consommation énergétique dans votre logement.

En 2021, les règles de réalisation du DPE ont été actualisées. À la suite de cette mise à jour, les obligations des propriétaires, par rapport à cet audit, ont connu quelques modifications.

Depuis juillet 2021, il n’est plus possible de réaliser les calculs en tenant compte des informations de la facture énergétique. L’édition des DPE vierges est également interdite.

Par ailleurs, pour mieux se chauffer et obtenir une bonne note lors du DPE, il est conseillé de faire des travaux de rénovation énergétique, dont l’optimisation de l’isolation thermique.

Bénéficier de MaPrimeRénov’ pour la rénovation énergétique de son bien

Depuis le 1 er janvier 2020, les pouvoirs publics proposent une aide financière sous la forme d’une prime de transition énergétique: MaPrimeRénov’. Elle est versée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Cette subvention est accessible aux propriétaires ainsi qu’aux copropriétaires occupants ou bailleurs. Les travaux éligibles à cette aide sont :

- l’amélioration de l’isolation thermique ;

- le diagnostic de performance énergétique ;

- l’achat et l’installation des chaudières à très haute performance énergétique pour mieux se chauffer (à l’exception de la chaudière au fioul) ;

- installation de systèmes de production d’eau chaude.

Pour bénéficier de cette aide, les propriétaires doivent forcément faire appel à un professionnel RGE pour la réalisation des travaux.

En 2023, quelques mises à jour sont prévues pour le dispositif MaPrime Rénov. Concernant l’accomplissement des travaux de rénovation énergétique, la délivrance de cette aide est désormais conditionnée au recours à un accompagnateur agréé dit «Mon Accompagnateur Rénov’».

De plus, le doublement des primes individuelles est prévu pour les ménages aux revenus modestes qui souhaitent effectuer des travaux de rénovation énergétique pour mieux se chauffer.