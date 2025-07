Ne descendez jamais votre climatisation sous cette température précise

Vous avez une climatisation chez vous pour lutter contre les chaudes journées d’été ? Pour votre santé, faites attention à la température que vous réglez sur votre appareil.

En été, avec les fortes chaleurs, il peut être difficile de supporter la vie quotidienne et de garder sa maison au frais, même en prenant garde à fermer ses volets à cette heure précise de la journée. Pour rester au frais malgré les épisodes de canicule, de plus en plus de personnes investissent dans une climatisation.

Crédit photo : iStock

S’il est déconseillé d’acheter un climatiseur, notamment si vous habitez en ville, cette recommandation n’est pas la seule. En effet, il est conseillé de ne jamais descendre votre climatisation sous cette température précise, selon des recommandations de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

Une température minimale

En été, il peut être tentant de mettre une température froide pour se rafraîchir après un coup de chaud. Cependant, il est important de ne pas trop s’exposer au froid en rentrant chez soi.

“Ne créez pas de trop gros écarts de température entre dehors et dedans. Passer du froid au chaud peut provoquer des chocs thermiques nocifs pour votre santé si l’écart de températures est important. La réglementation impose de ne pas mettre en marche la climatisation tant que la température du logement n’atteint pas 26 degrés”, affirme l’Ademe sur son site internet.

Crédit photo : iStock

Pour votre santé, il est donc recommandé de ne jamais descendre la température de votre climatisation en dessous de 26 degrés. Comme le rapporte Le Figaro, vous pourriez risquer de faire un choc thermique. Respecter cette recommandation vous aidera aussi à protéger l’environnement et à faire des économies sur votre facture d’électricité. Selon La Belle Energie, si vous augmentez la température de 22 à 26 degrés sur votre climatisation, vous réduisez de moitié votre consommation d’électricité.

Pour faire des économies et protéger l’environnement, évitez de laisser votre climatisation allumée en continu et programmez-la pour qu’elle ne fonctionne que pendant les heures de pointe de chaleur. Ainsi, vous éviterez de l’allumer et de l’éteindre fréquemment, ce qui sera bon pour votre santé, l’environnement et votre porte-monnaie.