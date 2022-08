Orange pastel : 15 idées déco pour l'adopter dans votre maison

Si vous voulez mettre un peu de couleur dans votre intérieur, et pas n'importe quelle couleur : du orange pastel, voici quinze idées déco pour l'adopter dans votre maison. À vous de jouer !

La tendance déco scandinave se traduit par simplicité et style, par lignes épurées et bords arrondis, par des coloris sobres et bois clairs. Et, dans ce concept de sobriété et d'épuré, la tendance scandinave, c'est aussi les couleurs pastel. Bleu ciel, vert d'eau, rose poudré, rouge terracotta s'invitent de plus en plus dans les intérieurs. Dans tous les intérieurs. Dans une maison classique, les couleurs pastel apportent modernité et style, dans un décor design, minimaliste ou de concept industriel, elles amènent douceur, chaleur, lumière.

Les couleurs pastels s'adaptent à toutes les pièces, aussi bien à la salle de bain qu'au salon, à la chambre qu'à la cuisine, et elles se glissent même dans les jardins. Essayer la tendance pastel, c'est l'adopter.

Orange pastel : à la fois moderne et vintage

Parmi les couleurs pastel tendance, l'orange pastel est particulièrement utilisé en décoration, pour un résultat à la fois moderne et vintage. Oui, c'est paradoxal : l'orange rappelle le formica d'antan, la déco seventies, tout en ayant une fraicheur et un côté pop très moderne.

Orange pastel : en ton sur ton, en camaïeux ou en association de couleurs

Pour adopter l'orange pastel dans un intérieur, cela peut passer par des petites touches de couleur ou par des pièces fortes ; cela peut passer par une multitude d'objets et accessoires ton sur ton ou par des camaïeux d'orange, du corail à l'ocre en passant par l'abricot ou l'orange pèche ; cela peut aussi passer par des associations de couleurs osées.

Orange pastel : à quelles couleurs l'associer

À savoir que la couleur complémentaire du orange est le violet, pour un résultat très vintage façon Daphné dans Scooby-Doo. Les experts de la déco l'associeront également au bleu (notamment turquoise). Mais pour éviter les accords criards et pour plus de sobriété, l'orange peut se marier avec le blanc (contraste garanti), le beige, le brun et le noir. Pour de jolis dégradés, l'orange peut s'associer à des coloris jaunes, clairs ou foncés, ains qu'à du rose, et même à du rouge.

Orange pastel : à quelles matières l'associer

Côté matières, l'orange pastel fait très bon ménage avec le textile (tissu, feutrine, velours, soie et autres) et, surtout, il sublime les bois. Presque en ton sur ton sur du bois clair, l'orange fera ressortir l'éclat de la matière. Ainsi, dans une cuisine avec un plan de travail en bois par exemple, des meubles orange feront bon ménage. C'est osé, mais c'est stylé.

Orange pastel : quinze idées déco pour votre maison

Maintenant que vous savez tout sur l'orange pastel, voici une liste de quinze idées déco pour l'adopter dans votre maison. À vous de jouer !





Idée déco n°1 : peindre un mur orange pastel pour agrandir une pièce

Produit n°1 : Peinture California love, un orange pèche clair et doux (Blime), prix : 59,90 euros pour 2,5 litres

Pour donner de la profondeur à une pièce exigüe ou un petit studio, laissez trois murs blanc (ou une autre couleur très claire) et peignez le quatrième mur en couleur orange pastel. Cela donner l'impression que la pièce, que ce soit un studio, une chambre ou un bureau, est plus grande.

Idée déco n°2 : opter pour du papier peint pour habiller les murs d'une pièce

Produit n°2 : Papier peint orange pastel (Papierpeintdesannées70), prix : 84,90 euros par rouleau

Le papier peint n'est plus vraiment tendance, et pourtant, il est loin d'être ringard. Et pour cause, il existe aujourd'hui de jolis papiers peints pour habiller les murs de votre maison. Papiers peints à motifs, comme cette jungle aux teintes oranges, qui donneront d'autant plus de style à votre intérieur si vous ne couvrez qu'un seul mur, presque comme une oeuvre d'art.

Idée déco n°3 : miser sur un canapé coloré pour illuminer un salon

Produit n°3 : Canapé trois places en velours orange pastel (Sklum), prix : 889,95 euros

Si vous voulez adopter l'orange pastel dans votre salon, commencez par choisir une pièce forte comme ce canapé en tissu velours orange pastel, qui donnera le ton pour le reste de votre déco.

Idée déco n°4 : choisir une table basse design et coloré pour un salon stylé

Produit n°4 : Table basse ronde orange (La Redoute), prix : 53,82 euros

Optez pour la tendance pastel à fond en assortissant de nombreux meubles et objets de votre salon comme cette table basse orange pastel qui donnera du style à votre intérieur. À ne pas mettre avec le canapé orange pastel cependant, cela serait too much.

Idée déco n°5 : habiller le sol d'un tapis orange design

Produit n°5 : Tapis rond orange (Naintrading), prix : 315 euros

Les tapis ont mauvaise réputation, vieillots ou poussiéreux. Et pourtant, ils donneront du relief à une chambre ou un salon, et ils délimiteront les espaces dans un petit studio, surtout si vous choisissez un tapis coloré stylé, comme ce tapis orange qui à l'originalité de ne pas être rectangulaire mais rond.

Idée déco n°6 : mettre des touches de couleurs dans un salon avec des accessoires orange pastel

Produit n°6 : Housse de coussin en peluche orange pastel (Shein), prix : 4,95 euros

Si vous n'optez pas pour un canapé coloré ou autre pièce forte pour votre salon, vous pouvez miser sur les accessoires pour créer un camaïeux d'orange pastel, comme ces coussins en peluche orange qui habilleront parfaitement une décoration sobre. Vous pouvez jouer sur les couches, sur les superpositions, sur l'épaisseur.

Idée déco n°7 : allier le style et le confort avec un pouf orange pour une chambre d'enfant

Produit n°7 : Pouf en velours côtelé orange ocre (La Redoute), prix : 73,36 euros

Dans une chambre d'enfant, créer un joli coin où il pourra lire, dessiner, rêver, dans un cocon de douceur avec ce pouf en tissu velour côtelé orange ocre, alliant style et confort. Astuce : un pouf peut aussi être la solution un studio dans lequel il n'y a pas de place pour un canapé.

Idée déco n°8 : apporter de la couleur avec un lampadaire orange pastel

Produit n°8 : Lampadaire en métal orange pastel (PrivateFloor), prix : 153,90 euros

Pour apporter de la couleur à votre intérieur, pensez aux luminaires. Vous pouvez trouver des suspensions colorées, des lampes stylées ou des lampadaires comme celui-ci, orange pastel. En décoration, tout est dans les détails.

Idée déco n°9 : opter pour la modernité avec des chaises oranges



Produit n°9 : Chaises en polypropylène orange tuile vendues par quatre (The Masie), prix : 284,95 euros

Dans une cuisine ou dans une salle à manger, cassez les codes en optant pour des chaises de couleur orange tuile. Pour encore plus de style et de modernité, vous pouvez même dépareiller les chaises autour de la table à manger.

Idée déco n°10 : miser sur l'orange pastel pour un bureau lumineux et accueillant

Produit n°10 : Lampe de bureau en metal orange corail (Maison du monde), prix : 19,99 euros

Pour un bureau accueillant, miser sur la couleur, avec de jolis détails comme une lampe en métal orange corail qui illuminera votre espace de travail.

Idée déco n°11 : choisir une chaise confortable mais jolie pour un bureau

Produit n°11 : Chaise en tissu velours orange (Sklum), prix : 49,95 euros

Dans un bureau où vous allez passer du temps à travailler, votre assise doit être confortable. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être stylé, comme cette chaise en velours orange qui allient l'utile à l'agréable.

Idée déco n°12 : apporter de la couleur dans votre intérieur avec des détails orange pastel

Produit n°12 : Vase en dolomite orange (The Masie), prix : 25,95 euros

Si vous n'osez pas opter pour un canapé orange pour votre salon, un set de chaises pastel pour votre cuisine ou une lampe colorée pour votre bureau, vous pouvez toujours miser sur une multitude d'accessoires orange pastel pour apporter de la couleur à votre intérieur. Ce vase orange pas exemple, qui illuminera une déco sobre, d'autant plus s'il est associé à d'autres objets déco et design oranges, comme un pot de fleur ou autres produits colorés.

Idée déco n°13 : opter pour l'orange pastel pour des objets habituellement cachés

Produit n°13 : Cagette de rangement orange pèche (Connox), prix : 4,99 euros

Plutôt que de remiser au fond d'un placard vos boîtes de rangement, pourquoi ne pas utiliser des cagettes design et colorées ? Couleur orange pèche, elles feront leur effet dans une déco minimaliste.

Idée déco n°14 : choisir un fauteuil orange pour un espace détente dans un jardin ou sur un terrasse



Produit n°14 : Fauteuil lounge en plastique orange (Maison du monde), prix : 634 euros

On oublie souvent de décorer son espace extérieur, que ce soit un grand jardin ou une petite terrasse. Et pourtant, en déco, tout est dans le détail. Alors créer un espace détente dans votre extérieur avec ce fauteuil lounge orange qui rayonnera dehors.

Idée déco n°15 : miser sur un bain de soleil orange pour illuminer votre jardin

Produit n°15 : Transat inclinable en alluminium orange terracotta (Sklum), prix : 129,95 euros

Alliez le beau et le bien, avec ce bain de soleil orange terracotta qui donnera du style à vos séances de bronzette dans votre jardin.