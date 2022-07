Couleur beige : comment l'associer, quelle pièce pour cette couleur ?

S'il y a bien une couleur passe-partout, c'est le beige. Découvrez tous nos conseils pour associer cette couleur neutre à votre intérieur.

Le beige fait partie des couleurs neutres, comme le blanc, le taupe ou le gris. Cette couleur à la fois douce et chaleureuse crée des ambiances particulières à votre intérieur. La couleur beige est neutre, et sait se mettre en retrait pour faire briller les autres couleurs. Résultat d'un mélange de blanc cassé et de marron clair, le beige est classique et élégant.

Bien souvent utilisés en peinture, les décorateurs aiment utiliser cette couleur pour toutes les pièces de la maison. En effet, cette couleur s'adapte à tous les styles de décoration.

Avec quelles couleurs associer le beige ? Dans quelles pièces cette couleur a-t-elle sa place ? Quelles ambiances créer avec le beige ? On répond à toutes vos questions. Découvrez nos astuces et inspirations.

Quelles pièces de la maison peindre en beige ?

Dans un salon, une cuisine ou une chambre d'enfant, le beige se fait sa place dans toutes les pièces de la maison.

Le beige dans une chambre

Pour remédier au blanc, optez pour la couleur beige dans une chambre parentale. Associé à une décoration bohème ou ethnique, le beige révélera toute son élégance et vous offrira une ambiance cosy. C'est bien connu, pour bien dormir, il faut se sentir bien dans sa chambre. Avec une peinture beige sur les murs, sommeil réparateur garanti !

La couleur beige trouve aussi très bien sa place dans une chambre d'enfant. Sortez des couleurs clichées, le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Neutre, le beige sera rassurant dans une chambre d'enfant.

Le beige dans un salon

Avec du beige dans votre salon, l'élégance est au rendez-vous. À l'image de cette inspiration en total look beige, décorez votre salon avec un camaïeu de beige. Le résultat est vraiment réussi !

Le beige dans une cuisine

Dans une cuisine, le beige apporte toute la lumière nécessaire à cette pièce. Avec un mobilier de cuisine associé, la cuisine est épurée et tendance.

Le beige dans une salle de bain

On vous l'avait dit, le beige s'associe vraiment à toutes les pièces de la maison. Adopter cette couleur c'est faire un choix sûr. Dans une salle de bain, le beige a un côté naturel qui symbolise parfaitement cette pièce. Décorez la pièce avec quelques éléments de déco en bois, le tour est joué.

Les meilleures thématiques de décoration avec du beige

En plus de trouver parfaitement sa place dans toutes les pièces de la maison, la couleur beige vous permet de créer un bon nombre d'atmosphères et de style de déco.

Une déco moderne

Pour rendre votre décoration moderne avec du beige, il vous suffit d'associer différentes teintes de beige. Aidez-vous du mobilier, de la peinture et des accessoires de décoration.

Une ambiance cocooning

Le beige rappelle la nature. En effet, cette couleur tire son nom de la laine naturelle qui n’a reçu ni teinture, ni blanchiment. Ainsi, l'associer à des matières naturelles comme le bois, l'osier ou la laine est un gage de sûreté. L'ambiance de la pièce sera rassurante et cocooning.

Un style maison de campagne

On imagine déjà un salon beige réconfortant avec les reflets orangers de la cheminée sur les murs. Pour une maison de campagne, optez pour cette couleur aux teintes crème et blanche.

Ambiance décoration minimaliste

Une décoration minimaliste c'est l'art de vivre avec moins, pour vivre mieux. En général, pour qu'une déco minimaliste soit réussie, les couleurs doivent être claires et neutres. Le beige est la couleur idéale pour réaliser ce type d'atmosphère.

L'esprit scandinave

Le style scandinave se caractérise par des couleurs neutres, des meubles aux angles droits et des matières naturelles, avec une préférence pour le bois. En bref, tout ce qu'il faut pour mettre à l'honneur toutes les teintes de beige.

Une déco rétro

Dans une ambiance vintage, le neutre du beige permet d'associer des couleurs plus vives, très à la mode dans les années 60.

Quelles couleurs associer au beige ?

Le beige est vraiment LA couleur parfaite : elle se marie avec quasiment toutes les couleurs. Pour un style classico-moderne, associez le beige avec du gris, les teintes de bruns ou du blanc. À l'inverse, surprenez avec du rouge, du bleu ou du vert.

Le beige et le rose

Le beige et les bruns

Le beige et le blanc

Le beige et le rouge

Le beige et le gris

Le beige et le bleu

Le beige et le vert

Le beige en peinture mais pas que…

Plus il y a de beige, plus on aime ! Alors, ne vous contentez pas du beige en peinture, mais déclinez-le sous toutes ses formes.

Optez pour une vaisselle avec un camaïeu de beige

Pour rester dans le thème, vous pouvez acheter votre vaisselle dans les teintes crème. En plus d'apporter une cohérence colorimétrique, cette idée est vraiment tendance.

Au sol, misez sur le carrelage beige

Dans une cuisine ou une salle de bain, le carrelage beige agrandit l'espace. En effet, la teinte claire du carrelage va faire rentrer la lumière et ainsi donner l'impression d'une pièce plus grande. Jouez sur les textures est recommandée quand on aménage une maison !

Votre déco d’intérieur

Des vases, des bibelots ou des tableaux, vous avez carte blanche pour une déco tendance avec du beige.