Attention, boire dans des gourdes en plastique est en réalité dangereux et voici pourquoi

Une étude menée par des chercheurs danois a démontré l’intérêt de privilégier les gourdes en inox ou en verre au détriment des modèles en plastique. En effet, cette habitude adoptée par de nombreuses personnes seraient en réalité plus dangereuse qu'il n'y paraît. Mais alors, qu'ont démontré les résultats de cette étude ? Sans plus attendre, voici quelques éléments de réponse pour vous aider à y voir plus clair.

Crédit photo : iStock

L’eau des gourdes en plastique contient des centaines de composés chimiques

Cette étude danoise a été réalisée dans une université de Copenhague. Les chercheurs ont analysé la composition de l’eau stockée dans des gourdes en plastique. Et ce qu’ils ont découvert est assez inquiétant : des centaines de substances chimiques dont certaines identifiées pour la toute première fois dans un récipient fait de plastique.



Pour réaliser une étude précise et objective, les scientifiques danois ont rempli des gourdes neuves et usagées d’eau potable. 24 heures plus tard, ils ont analysé la composition de l’eau. Là, ils ont constaté que des centaines de molécules provenant du plastique se sont retrouvées dans l’eau. Parmi elles : des composés chimiques exploités pour assouplir la matière. Mais aussi des photo-initiateurs connus pour leurs effets cancérigènes et des perturbateurs endocriniens.

Le constat est encore plus inquiétant à la sortie du lave-vaisselle

Quelle que soit leur matière, les gourdes sont pratiques car elles peuvent nous accompagner partout. Mais parce qu’elles sont utilisées tous les jours, il convient de les nettoyer régulièrement. Pour gagner du temps, nous sommes nombreux à les passer au lave-vaisselle. Or, ce n’est pas une bonne idée !



Car si ces bouteilles réutilisables sont propres, elles sont aussi remplies de substances toxiques provenant des produits de nettoyage utilisés dans les lave-vaisselles. Et cette fois, les chercheurs ont identifié des milliers de composés chimiques potentiellement nocifs. De plus, cette étude a amené les scientifiques à penser que ce mode de nettoyage use le plastique, favorisant ainsi la contamination de l’eau par les molécules chimiques de cette matière.



Et malheureusement, même après avoir été rincées, les gourdes contaminent l’eau avec des centaines de substances provenant du plastique. Autrement dit, vous pouvez passer tout le temps que vous voulez à nettoyer votre gourde, vous ingérerez quand même des composés potentiellement toxiques.

N’attendez pas pour remplacer vos gourdes en plastiques par des modèles en acier inoxydable

Publiée dans le "Journal of Hazardous Materials", cette étude danoise a également mis en lumière le manque de connaissances concernant les effets contaminants des ustensiles sur les aliments et les boissons que nous ingérons quotidiennement. Et parce que nous ignorons les conséquences réelles de ces substances chimiques provenant du plastique, mieux vaut conserver son eau dans des gourdes en verre ou en inox.

Plus saines et moins néfastes pour l’environnement, elles sont présentes dans les rayons vaisselle de tous les magasins. Vous en trouverez également facilement sur Internet.

En attendant, les chercheurs demandent à ce que des réglementations soient établies concernant l’utilisation des récipients en plastique destinés à accueillir de la nourriture ou des boissons.