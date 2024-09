Cette plage française est la plus polluée du pays par les billes plastiques

Quelle est la plage française où l’on retrouve le plus de billes plastiques ? Voici une question à laquelle a répondu un réseau national de surveillance en comparant 23 plages françaises.

Les plages françaises sont de plus en plus polluées à cause des touristes qui laissent leurs déchets sur place, mais aussi des billes plastiques. Ces granulés, que l’on retrouve sur de nombreuses plages européennes, sont utilisés comme matière première par les entreprises qui créent du plastique lors de la fabrication, le transport ou la manipulation. À cause de ces fuites, les billes plastiques se retrouvent dans les rivières, dans la mer et sur les plages.

Crédit photo : iStock

En France, il n’est donc pas rare de voir de nombreuses petites billes en plastique dans le sable, sur les plages. Cependant, l’une d’elle est particulièrement touchée par ce phénomène.

La plage la plus polluée

Selon un réseau national de surveillance, qui a effectué des analyses sur 23 plages françaises, la plage la plus polluée par les billes plastiques est celle de la pointe de Bonne-Anse, en Charente-Maritime. Sur cette plage, on trouve de nombreux granulés plastiques industriels, qui mesurent entre 1 mm et 2,5 cm.

Crédit photo : iStock

Pour éviter la pollution des plages, les sites de production doivent mettre en place des procédures pour éviter les fuites de billes plastiques dans la nature depuis le 1er janvier 2022. Malgré cela, 41 000 tonnes de billes plastiques sont perdues dans la nature chaque année en Europe, ce qui équivant à plus de 11 milliards de bouteilles en plastique d’après le ministère de la Transition écologique. Ce plastique excessif constitue un danger pour l’écosystème marin puisque ces billes sont ingurgitées par la faune marine ou fragmentées en microplastiques, ce qui contribue à polluer les océans.