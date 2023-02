Pourquoi les spots LED sont les lumières qu'il vous faut à la maison ?

Les lampes à LED ont peu à peu remplacé les lampes à incandescence dans nos foyers. Il faut dire que ces Light Emitting Diode, diodes électroluminescentes, présentent de nombreux avantages. De quoi vous convaincre de sauter le pas pour votre intérieur, si ce n’est pas déjà fait.

Crédit : TG23/ iStock

Vous hésitez encore à vous lancer dans l’installation de lampes LED ? Ces petites diodes accolées possèdent pourtant de nombreux bénéfices que cela soit au niveau de votre porte-monnaie ou en termes de consommation d’énergie.

Pour savoir quels sont vraiment les avantages des spots LED, nous vous proposons un petit tour d’horizon de leurs principales qualités.

Les spots LED, quatre bonnes raisons de les adopter

Crédit : Ibrahim Akcengiz/ iStock

Ils consomment moins et permettent de faire des économies d’énergie

Que diriez-vous de combiner une lampe à l'efficacité redoutable et qui, en même temps, vous fait faire des économies ? Les spots LED sont à ce propos champions en la matière. Bien que les spots LED aient une puissance lumineuse inférieure à un éclairage lumineux classique, ils n'en ont pas moins le même flux lumineux que leur congénère. Enfin, les spots LED ne brûlent pas, l'idéal quand on veut les déplacer ou les changer.

Ils sont moins nocifs pour l’environnement

Non seulement les spots LED consomment moins, mais en plus de cette qualité, ils sont également moins nocifs pour l’environnement. Puisque les spots LED consomment moins d’énergie (calculée principalement à partir de leur capacité à produire de la lumière ainsi que leur durée de vie), ils impactent moins la planète car moins de CO2 est produit. Par ailleurs, les ampoules LED ne contiennent ni mercure ni gaz polluant et leur fabrication ne nécessite pas de produits toxiques.

Ils durent plus longtemps

En ayant une durée de vie plus longue, les spot LED ont un moindre impact sur l’environnement et sont aussi plus pratiques pour notre confort. On estime la durée de vie d’un spot LED entre 40 000 et 50 000 heures. De quoi bénéficier de ces spots pendant plusieurs années. En cela, les LED ont une durée de vie dix fois plus longue que les éclairages classiques. Ils sont alors plus rentables car ils se changent peu de fois et par ricochet, permettent de moins gaspiller : moins de lampes LED à acheter et donc moins de déchets, moins d’emballage après achat et moins de maintenance.

Ils sont lumineux

On a tendance à penser, à tort, que parce que les ampoules, spots et lampes à LED consomment moins et se changent peu de fois, leur capacité à éclairer est faible. Il n’en est rien. Grâce aux diodes électroluminescentes qui sont des composants électroniques, l’éclairage d’une pièce est instantanée. Plus besoin d’attendre quelques instants que l’éclairage progresse, les spots LED se nourrissent du courant électrique pour proposer un éclairage plus lumineux et brillant. Tout cela, sans trop consommer et en faisant des économies dans votre porte-monnaie et pour la planète.

Alors pour notre confort et celui de la planète, on peut adopter sans plus hésiter, les spots LED qui présentent aussi de sérieux atouts en termes de décoration intérieure avec notamment des designs modernes et soignés.