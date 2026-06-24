Simplifiez-vous la vie avec ces 3 produits révolutionnaires à petit prix pendant les soldes

Les soldes arrivent et l’occasion est idéale pour investir dans des appareils électroménagers pour vous simplifier la vie durant l’été. Voici trois offres à ne pas manquer.

En été, nous sommes nombreux à vouloir profiter des beaux jours sans nous soucier des tâches ménagères. Nous préférons nous dégager du temps pour partir en vacances, profiter du soleil et voir nos proches. Mais quand il fait trop chaud, nous voulons aussi rester chez nous, à l’abri de la chaleur extérieure, dans une maison propre et saine.

Dans ces deux cas, nous devons garder un intérieur propre, ce qui peut être contraignant quand il fait chaud. Pour vous facililter la vie, la marque Ecovacs propose trois produits électroménagers à petit prix pendant les soldes. De bonnes affaires à ne pas manquer.

Une maison propre et saine

Pour garder votre intérieur propre, optez pour l’aspirateur Deebot T90 Pro Omni. Cet appareil élimine les tâches incrustées dans le sol sans effort. Grâce à son rouleau 50% plus long, il assure une couverture plus large et plus efficace et offre un nettoyage profond et uniforme qui sèche rapidement. Il possède quatre roues motrices qui lui permettent de franchir des obstacles et des marches jusqu’à 4 centimètres de hauteur.



Crédit photo : Ecovacs

Le robot est capable d’aspirer et de laver votre sol tout en passant le long des plinthes et en protégeant les meubles des rayures. Grâce à sa batterie qui se recharge de 10% en moins de 3 minutes, cet aspirateur est parfaitement autonome et peut nettoyer jusqu’à 500 m2 par cycle sans interruption, et ce même aux réglages maximum.

Cet aspirateur robot est équipé d’une brosse anti-noeuds qui aspire efficacement la poussière. Le nettoyage est silencieux puisque l’on observe désormais une baisse de l’intensité sonore comprise entre 50% et 68% par rapport aux anciens appareils.

Des vitres étincelantes

Une fois que le sol est propre, il est temps de laver ses fenêtres. Pour cela, optez pour le laveur de vitres Winbot mini 2. Comme il mesure 21,5 x 21,5 cm, cet appareil est idéal pour les petits espaces où il n’y a pas beaucoup de place. Contrairement aux autres robots nettoyeurs de vitres qui sont grands et encombrants, celui-ci est compact et se glisse partout, même sur les vitres entourées de grilles de sécurité.

Crédit photo : Ecovacs

Avec ses quatre brosses d’angle, ce laveur de vitres est extrêmement précis et peut nettoyer les bords et les angles des fenêtres. Plusieurs modes de nettoyage sont proposés selon vos envies : nettoyage rapide, en profondeur, localisé, à distance ou nettoyage des bords.

Ce modèle est sécurisé et fonctionne même avec les vitres sans cadre et les fenêtres inclinées. Il possède des capteurs qui lui permettent de détecter des obstacles et peut ajuster son itinéraire pour ne pas rester coincé.

Une pelouse impeccable

En été, nous aimons aussi passer du temps à l’extérieur et entretenir son jardin est essentiel. Pour ne plus vous fatiguer à tondre votre pelouse, Ecovacs présente son robot tondeuse Goat A1600 Lidar pro, pour une pelouse parfaite sans effort. Cet appareil s’adapte à tous les terrains, même ceux avec des pentes de 50% et des barrières de 4 centimètres.

Crédit photo : Ecovacs

Il navigue avec une précision de 2 centimètres et égalise toute la pelouse, y compris les herbes hautes ou très peu taillées. Avec ce robot, vous n’aurez plus besoin de vous baisser pour finir le travail manuellement. L’appareil possède une forte puissance de tonte ainsi que deux lames de pointe pour tout enlever. Il est capable de tondre plus de 1 600 m2 en 12 heures et garantit une efficacité maximale.

À l’approche des soldes, n’attendez plus pour vous procurer ces trois produits indispensables pour garder une maison et un jardin impeccables en été.