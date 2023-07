Les poils repoussent plus vite en été, comment l'expliquer ?

Chaque été, vous avez l’impression de passer votre temps à vous épiler ? Il y a du vrai car la science a d’ores et déjà prouvé que les poils repoussent plus vite en période estivale. Et ce phénomène concerne les hommes et les femmes. De plus, les cheveux et les ongles font de même. Mais pourquoi ? C’est ce que nous allons vous expliquer dans cet article.

Crédit photo : iStock

Hommes et femmes sont concernés par ce phénomène

Même si de plus en plus de femmes abandonnent la chasse aux poils et font le choix d’assumer, d’autres n’ont pas déposé les armes. Et en plein été, mieux vaut être déterminé car où qu’ils se trouvent, ils repoussent bien plus vite.



Pour une fois, on peut dire que la nature fait mal les choses ! En effet, c’est en été que les femmes dévoilent leurs jambes. Il serait donc préférable que les poils repoussent moins vite… Quant aux hommes, ils sont également incommodés puisque leur barbe se développe plus rapidement, les obligeant à se raser plus souvent. Sans parler des cheveux qui les poussent à solliciter le coiffeur plus fréquemment.

La chaleur et le soleil favorisent la pousse du poil

En été, deux facteurs combinés favorisent la pousse des poils : le soleil et la chaleur. Avec la montée des températures, notre circulation sanguine est favorisée. Et le sang qui circule plus vite multiplie les apports en oxygène et en nutriments. Mieux nourris, les poils et les cheveux croissent donc plus rapidement.



Si le soleil favorise également la repousse des poils, des cheveux et des ongles, c’est grâce à la lumière qu'il produit. Lors des longues journées estivales, nous bénéficions d'expositions prolongées aux rayons UV. Or, cet ensoleillement favorise la production de la kératine, une protéine naturelle qui est le composant principal du poil, des ongles et des cheveux.

La nature se rattrape

Cette accélération de la croissance des poils est réelle, mais pas fulgurante. Si vous vous en rendez compte, c’est parce qu’en été, vous faites plus attention à votre apparence. En effet, les femmes veillent à garder les jambes douces pour se sentir belles dans leurs vêtements courts, et surtout dans leur maillot de bain. Contraintes de se raser ou s’épiler régulièrement, elles ne peuvent que constater ce phénomène.



En revanche, elles ne remarquent pas un autre changement lié à la saisonnalité. Il faut savoir que si la nature nous a donné des poils, c'est pour aider notre organisme à réguler sa température. En hiver, ils retiennent la chaleur et en été, ils retiennent la sueur pour nous rafraîchir. C'est difficile à croire, mais cette sensation d'humidité pour le moins désagréable est bénéfique pour notre corps. Et pour ne pas tenir chaud, les poils poussent plus fins et de manière moins dense au niveau des aisselles et des jambes notamment.

À présent, vous savez pourquoi vous passez plus de temps dans la salle de bain en été. Il ne vous reste plus qu'à dénicher la meilleure crème dépilatoire ou à prendre une carte de fidélité chez l'esthéticienne du coin !