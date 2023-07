Vous avez une clim' chez vous ? Voici ce qu'il faut faire pour ne pas vous ruiner inutilement

Avoir la climatisation chez soi est un véritable confort, à n'en pas douter. Toutefois, il n'est pas forcément évident de savoir s'en servir sous peine d'avoir une facture extrêmement salée. Voici quelques bons conseils.

La clim, une bonne idée à condition que…

L'été peut vite devenir insupportable avec des températures qui grimpent très vite… et très haut : une fournaise que beaucoup aimeraient éviter ! À ce niveau-là, le climatiseur est la solution parfaite, mais elle n'est pas forcément la plus écologique et elle peut coûter cher. Par exemple, il y a une chose essentielle à savoir : il ne sert à rien d'allumer la clim quand la température dans la pièce ne dépasse pas 25 ou 26°C. En tout cas, ce n'est pas recommandé par les spécialistes.



Crédit image : iStock

De même, il n'est pas conseillé de mettre en marche la machine pour atteindre une température de plus de 7°C avec l'extérieur. C'est très énergivore et vous risquez de dépenser beaucoup trop… Ainsi, laisser votre climatiseur tourner toute la journée n'est pas nécessaire, alors ne faites pas cette erreur si vous partez travailler la journée !

Quelques conseils supplémentaires

Afin d'optimiser la chaleur et surtout de garantir l'entretien de votre climatiseur, voici quelques astuces en bonus. La première, c'est de penser à ouvrir ses portes ou fenêtres quelques heures avant l'arrivée des heures les plus chaudes : aérer son domicile permet déjà de faire entrer de l'air renouvelé et donc d'économiser un peu l'énergie de la clim'. C'est comme mettre de l'eau déjà chaude sur le feu pour la faire bouillir, histoire d'économiser du gaz.

De même, pensez à bien entretenir l'appareil : il est nécessaire de nettoyer les filtres plusieurs fois par mois, afin d'éviter toute rétention d'air frais par de la poussière dans le climatiseur.

Crédit image : iStock

Il faut savoir qu'en moyenne et selon les experts, une heure de climatisation coûte 0,41 euro. Laisser sa clim toute la journée chez soi alors que l'on est parti travailler coûterait ainsi 3,28 euros. Si vous rapportez ça au mois, ça peut faire sacrément cher et c'est clairement de l'argent de gâché.. environ 65 euros !