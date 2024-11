Tout le monde abandonne les douches à l'italienne pour ces 5 tendances salle de bain immanquables

Vous en avez assez de votre douche à l’italienne ou de votre vieille baignoire ? Voici les trois tendances salle de bain pour 2025 à adopter de toute urgence.

Très populaire pour son accès plain-pied et son esthétique épuré, la douche à l’italienne est en train de perdre de sa superbe. C’est du moins ce qu’affirment nos confrères de Masculin.com.

D’après le site spécialisé, ce type de douche possède également des inconvénients, comme un entretien difficile, des problèmes d’étanchéité ou encore des problèmes d’évacuation d’eau.

Alors que la douche en italienne séduit de moins en moins, voici les trois tendances salle de bain pour 2025 :

La baignoire îlot

Alors que l’hiver approche à grands pas, rien de mieux qu’un bon bain pour se réchauffer du froid. Pour se détendre au maximum, on opte pour une baignoire îlot. Souvent placée au centre de la salle de bain, elle transforme la pièce en une parenthèse détente, digne des plus grands hôtels de luxe.

Pour la matière, on privilégie une baignoire îlot acrylique car elle est facile à installer et plus économique que les autres. Côté nettoyage, vous pouvez saupoudrer du bicarbonate sur la cuve humide. Laissez agir quelques minutes avant de nettoyer avec une éponge.

Crédit Photo : iStock

La douche avec receveur ultra plat

Pour les amateurs de douches, la douche avec receveur extra-plat est une bonne alternative à la douche italienne, soulignent nos confrère. La raison ? Le receveur permet de mieux recevoir et d’évacuer l’eau de votre douche.

De plus, cet équipement facilite l’accès à l’espace de douche. Les budgets les plus serrés pourront jeter leur dévolu sur un receveur en céramique ou gré émaillé. Autre point important : ces deux matériaux sont faciles à nettoyer.

Crédit Photo : iStock

Une salle de bain colorée

Exit les tons classiques comme le beige ou le gris, la salle de bain en 2025 sera colorée. Selon les experts, c’est le rouge cerise qui aura le vent en poupe l’année prochaine. Cette teinte rime avec ambiance chaleureuse et originalité.

Crédit Photo : iStock

Une cabine de douche fermée

Longtemps mise au placard, la cabine de douche fermée fait son come-back dans nos salles de bain. Cette fois-ci, les cabines sont équipées de portes en verre sans cadre. Des équipements qui ajoutent une touche plus esthétique et plus moderne, ainsi qu’une meilleure protection contre les éclaboussures, détaille le site.

Certains modèles sont même dotés de panneaux en verre teinté pour créer une atmosphère relaxante.

Crédit Photo : iStock

Le mobilier suspendu

Pour gagner de la place dans sa salle de bain, le média spécialisé Arquitectura y diseno conseille de se tourner vers le mobilier suspendu. Ce nouvel agencement vous permettra de mieux ranger votre salle d’eau. De plus, ce type de meuble ajoute de la légèreté à la pièce.

Crédit Photo : iStock

Et vous, pour quelle tendance allez-vous craquer ?