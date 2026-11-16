Il achète un silo à grains sur eBay pour 1 livre après avoir trop bu : avec sa femme, il y a vécu cinq ans au fond de leur jardin

Alors qu’il était ivre, un Britannique n’a pas hésité à acheter un silo à grains sur eBay. Contre toute attente, il a transformé cette structure en un lieu habitable.

S’il est déconseillé de prendre des décisions hâtives après avoir bu plus que de raison, Bob Campbell déroge à cette règle.

La raison ? Ce Britannique a fait l’acquisition d’un silo à grains sur eBay, une bière à la main. Un achat sur un coup de tête qui est devenu la nouvelle maison de Bob et de sa femme Carol Ann, rapporte Mirror.

Un couple achète un silo à grains pour 1 livre sterling

Aussi fou que cela puisse paraître, le couple a déboursé seulement 1 livre sterling (environ 1,14 euro) pour acheter cet ancien silo à grains. Les époux ont installé la structure au fond de leur jardin, dans le Derbyshire, vers 2018. Vivre dans un jardin, c’est aussi le choix de ce couple installé dans un abri transformé en maison pour économiser avant d’acheter.

Bob, un sculpteur spécialisé dans le métal recyclé, comptait récupérer ce matériau pour ses créations. Mais il a changé d’avis et décidé de transformer ce silo de quatre mètres de haut et de large en habitation. De son côté, Carol Ann était dubitative.

Malgré les doutes, Bob s’est lancé dans ce projet. Il a réalisé une grande partie des travaux lui-même, tandis que son épouse a apporté sa touche personnelle à la décoration.

Au total, le couple a déboursé 4 000 livres (environ 4 560 euros) pour donner une seconde vie à cet espace pour le moins atypique, tout comme ces jeunes mariés qui ont eu la même idée.

Ils rénovent la structure pour en faire une habitation

Cette maison pas comme les autres abrite un salon, une cuisine, une salle de bain et une chambre. Dès la fin des travaux, Bob et Carol Ann ont emménagé à l’intérieur. Une expérience qui a changé leur quotidien.

« Ces cinq années passées à vivre au milieu de la nature ont été formidables. Nous pourrions être n’importe où, entourés par les oiseaux et la nature », a confié la Britannique en 2023.

Bob, également designer de meubles, a installé le silo sur une base en béton, avant de lui ajouter un toit. Il a fabriqué presque tout le mobilier à partir de matériaux recyclés. Le rendu est donc original.

Par exemple, la cheminée est conçue avec une vieille bouteille de gaz et la table du salon est composée de béton et d’une ancienne lame de scie. Bob a utilisé la banquette arrière d’une vieille Volkswagen Coccinelle pour en faire un canapé.

Ce couple de photographes a lui aussi fait des merveilles en rénovant une ancienne caserne de pompiers.

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Un logement confortable

Pour conserver une température agréable dans leur habitation cylindrique, Bob l’a isolée avec du plastique recyclé et a ajouté un pare-vapeur autour du plafond. La cuisine dispose d’équipements modernes : un four, des plaques de cuisson et un évier vieux de 130 ans, offert au couple par un voisin.

Au-dessus du salon se trouve une chambre en mezzanine. Bob et Carol Ann y accèdent à l’aide d’une échelle qu’ils rangent après l’avoir utilisée. Leur salle de bain comprend une cabine de douche, un lavabo et des toilettes à compostage.

Pas de panique ! La lumière naturelle pénètre dans le silo grâce à un hublot que Bob a équipé d’une vitre récupérée sur une ancienne machine à laver. À l’époque, l’artiste avait décrit ce logement comme « confortable ».

Si le couple avait passé environ cinq ans à y vivre à plein temps, il a laissé entendre qu’il avait d’autres projets pour l’avenir. Ils comptaient alors réintégrer leur ancienne maison et proposer le silo à la location.

Un projet qui rappelle celui de cette famille américaine, qui loue un wagon vieux de 120 ans à 300 euros la nuit sur Airbnb.