Voici pourquoi vous devriez faire bouillir du romarin à la maison

Du romarin en train de bouillir

Le romarin est une plante aromatique aux nombreux bienfaits. Découvrez pourquoi vous devriez le faire bouillir dans votre maison.

Il existe une tradition ancestrale que nous avons perdu au fil du temps, mais qui comporte pourtant de nombreux bienfaits : faire bouillir du romarin dans sa maison. Le romarin est une plante aromatique aux nombreuses vertus puisqu’il contient des principes antimicrobiens et des antioxydants.

Du romarinCrédit photo : iStock

Si vous faites bouillir du romarin chez vous, vous pourrez profiter de tous les bienfaits de la plante, mais aussi humer la délicieuse odeur qui va s’échapper de la préparation. Selon Beauty Case, en faisant bouillir le romarin, la chaleur va libérer les huiles essentielles de la plante qui vont se diffuser rapidement dans l’air. Ainsi, votre maison aura une odeur douce et fraîche qui va assainir l’air.

Les bienfaits du romarin

En plus de cela, la vapeur chaude va aider à dégager les voies respiratoires, l’idéal pour faciliter l’évacuation du mucus si vous avez le nez bouché. Le romarin a également des effets positifs sur l’attention et la mémoire puisqu’il va vous aider à être plus concentré.

Pour utiliser le romarin, rien de plus simple : il vous suffit de plonger une branche dans une casserole d’eau et de porter le tout à ébullition pendant dix minutes. Coupez ensuite le feu et laissez infuser le romarin pendant quelques minutes. Filtrez la préparation pour limiter les dépôts. Vous pourrez conserver le mélange pendant plusieurs jours au réfrigérateur dans un récipient propre. S’il vous reste des branches de romarin, découvrez comment en faire des boutures pour ne jamais en manquer.

En plus de profiter de la vapeur du romarin, vous pouvez également l’ingérer en tisane, l’utiliser en soin capillaire pour avoir de beaux cheveux ou nettoyer les surfaces en diluant la préparation avec de l’eau. De nombreux usages encore méconnus qui va vous aider à prendre soin de votre santé et de votre intérieur.

Source : Beauty Case
