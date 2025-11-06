Ce papa transforme son garage en appartement pour sa fille et son fiancé afin qu'ils puissent économiser de l'argent

Dans l’Arizona, aux Etats-Unis, un père de famille a retapé tout son garage dans le but d’aménager un appartement pour sa fille et son fiancé, afin qu’ils puissent économiser de l’argent.

Avoir un bricoleur dans la famille, c’est toujours utile. Pour Kaileya McGhee, âgée de 21 ans et récemment diplomée, c’est même une aubaine : son père est entrepreneur dans le bâtiment.

Kaileya et son fiancé vivaient dans un appartement ensemble à Gilbert, en Arizona, depuis deux ans et demi avec leur chien, Zeus. Après des études dans la finance immobilière, elle obtient son diplôme à l’université d’Arizona State. Lorsque son fiancé a obtenu son diplôme de droit au mois de mai, ses plans étaient en suspens. Ce dernier devait décider s’il voulait commencer à chercher un emploi ou jouer au basket avec son année supplémentaire d’éligibilité dans une autre université.

En raison de l’incertitude, Kaileya et son fiancé n’étaient pas sûrs de renouveler leur bail lorsqu’il a expiré en juin. Ils ne voulaient pas être enfermés dans un bail puisqu’ils envisageaient de déménager dans quelques mois. C’est alors que le père de Kaileya a eu une idée.

Crédit photo : Kaileya McGhee

Les parents de la jeune femme vivent dans la région de Phoenix avec sa sœur dans une maison qu’ils ont construite en 2022. Elle a vécu avec sa famille dans cette maison pendant environ neuf mois en 2022, mais elle a ensuite déménagé pour obtenir une certaine indépendance au moment de ses études.

La maison avait une chambre au rez-de-chaussée juste à côté du garage, ce que les parents de Kaileya imaginaient être un appartement parfait pour leur fille et son fiancé, avec un peu de travail. Ils ne voulaient pas qu’ils aient l’impression de ne pas avoir leur propre espace.

"Je me sens comme beaucoup d’enfants quand ils rentrent à la maison avec leurs parents, peut-être après l’université ou pour une raison quelconque, c’est comme s’ils emménageaient dans leur chambre d’enfance. Mes parents ne voulaient pas donner cette expérience à moi, mon fiancé et notre chien."

Crédit photo :Kaileya McGhee

Le père de Kaileya a pu transformer une partie de la maison pour la rendre plus privée pour sa fille et son fiancé. Il a fini par transformer le garage, une chambre et une salle de bain en un espace privé.

« Ils voulaient créer un espace plus grand pour nous afin que nous puissions être là confortablement »

La chambre à l’étage principal de la maison avait une salle de bain à côté dans un couloir, et elle partageait un mur avec le garage. Pour créer une zone semblable à un appartement, le père de McGhee a retiré la porte d’origine de la chambre et l’a déplacée au bout du couloir, séparant ainsi l’espace de la maison principale.

Une nouvelle cohabitation avec les parents

Lorsque vous entrez dans le couloir, vous verrez deux portes, une qui mène à la salle de bain et une qui mène à la chambre. La porte du couloir peut également être facilement retirée si les parents de Kaileya veulent réaménager l’espace lorsque leur fille sera partie.

Crédit photo :Kaileya McGhee

La salle de bain a tous les éléments essentiels, y compris une baignoire, des toilettes et un coin lavabo. Bien qu’elle soit séparée de la maison principale par une porte et un couloir, la salle de bain est la seule à l’étage principal. Sa famille l’utilise encore parfois, surtout si Kaileya n’est pas à la maison. Cependant, elle a dit que sa famille frappait toujours avant d’entrer dans la zone de l’appartement, dans le cadre d’un accord qu’ils ont conclu lorsqu’elle a emménagé dans l’espace.

"Je ne frappe pas quand j’entre dans la maison principale, mais ils frappent quand ils entrent dans mon espace. Nous avons eu une conversation avant de déménager sur les limites, les tâches ménagères, les responsabilités, des choses comme ça. Je pense toujours qu’être préparé est mieux que de laisser les choses vous surprendre, parce que les choses peuvent aller de travers comme ça."

En plus de la porte qui relie la chambre à l’entrée de l’appartement, le père de Kaileya a construit une deuxième porte pour la chambre qui mène au garage. Lorsque vous traversez la chambre de Kaileya, vous vous retrouvez dans le garage, qui a été transformé en un espace de vie que la jeune femme appelle affectueusement les « quatre coins ».

L’isolation couvre la porte du garage pour qu’elle reste à température contrôlée, et le père de Kaileya a équipé l’appartement de climatisation. L’ajout de climatisation était l’aspect le plus cher de la rénovation, qui a coûté environ 600 euros. Son père avait déjà des outils et beaucoup de matériel sous la main, donc il ne lui a fallu que quelques centaines de dollars de plus pour préparer l’espace.

Crédit photo :Kaileya McGhee

Bien que certaines parties de l’espace ressemblent encore à un garage, comme la porte isolée, Kaileya a rendu celui-ci confortable avec des touches comme un tapis, un canapé accueillant et une décoration murale. Il y a une deuxième porte dans le garage qui mène à l’extérieur, permettant à Kaileya d’aller et venir sans entrer dans la maison principale.

"Ils ont fermé dans cette cour latérale pour nous. Notre chien peut courir partout. Il peut aussi aller dans le jardin principal, mais quand il veut juste courir et faire son truc, il est capable de sortir là-bas.”

Kaileya cuisine et fait la lessive dans la maison principale, et toute la famille mange ensemble la plupart des nuits. Elle a d’ailleurs a créé un emploi du temps de cuisine pour la famille afin de s’assurer qu’il reste équitable.

Le couple économise des centaines d'euros par mois

Elle et son fiancé contribuent également au ménage en payant leurs propres courses et en couvrant les services supplémentaires que leur présence dans la maison génère.

« Nous payons pour la différence dans les services publics qui vient avec le fait de laisser l’AC fonctionner tout le temps dans le garage, ce qui est évidemment un peu plus que simplement garder la maison fraîche »

Pourtant, ces coûts sont minimes par rapport à ce qu’elle payait pour son appartement. Kailey a dit que vivre avec ses parents lui permet d’économiser des centaines d’euros chaque mois.

« Quand nous vivions à Gilbert, en Arizona, le loyer était d’environ 1 700 euros. Chez mes parents, c’est quelques centaines d’euros »

Crédit photo :Kaileya McGhee

Économiser de l’argent a été extrêmement bénéfique, en particulier parce que le fiancé de Kaileya a fini par déménager dans le Connecticut pour jouer au basket dans une autre université en août. La jeune femme et ses parents ont convenu de revoir l’arrangement si elle vivait encore avec eux six mois après son emménagement, en discutant de savoir si elle devait payer le loyer ou plus dans les services publics. Elle est encore en train de déterminer quand elle quittera la maison de ses parents, mais avoir le filet de sécurité de leur maison a rendu cela beaucoup plus facile pour elle.