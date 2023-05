Voici quelques idées lumineuses pour embellir votre maison avec l'éclairage LED

On vous explique comment l’éclairage LED peut sublimer vos pièces ou vos extérieurs, tout en vous permettant de faire des économies.

Tous les agents immobiliers vous le diront, la luminosité reste l’un des critères les plus importants que recherchent les acheteurs qui souhaitent acquérir un bien.

La lumière est en effet l’un des facteurs déterminants qui peut déclencher le coup de cœur lorsque l’on visite une maison ou un appartement.

Pourquoi une telle importance ? Tout simplement parce que la lumière est essentielle dans nos vies. Il est donc tout naturel que l’on cherche à en emmagasiner au quotidien.

Voilà pourquoi il est primordial d’avoir une bonne lumière chez soi, qu’elle soit naturelle ou pas.

Cependant, tous les logements n’ont pas la chance d’avoir une bonne exposition et certains ont une luminosité qui laisse parfois à désirer. Dans ce cas, l’apport d’une lumière artificielle supplémentaire peut s’avérer judicieux, mais tout ceci un coût.

Il ne faut donc pas se tromper dans ses choix d’aménagement. L’idéal étant bien sûr de combiner un éclairage à la fois discret et adapté, mais aussi peu coûteux en énergie.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Pourquoi choisir l’éclairage LED ?

À la lumière de tous ces éléments, l’éclairage LED apparaît comme le meilleur compromis tant pour sa palette de teintes, chaleureuses ou intenses, que par sa vocation économe.

Car faire le choix de la LED, c’est aussi l’assurance de voir ses factures d’électricité se réduire, (parfois même dans des proportions insoupçonnées) et ce n’est pas négligeable, surtout par les temps qui courent.

Quand on sait qu’une ampoule LED a une durée de vie 30 fois supérieure à celle d’une ampoule incandescente, il est difficile - pour ne pas dire impossible - de ne pas se laisser tenter par ce type d’éclairage.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Si vous franchissez le pas, sachez qu’il existe plusieurs entreprises spécialisées et dont le savoir-faire n’est plus à prouver, comme LED Monde par exemple.

Créée en 2020 par trois frères néerlandais, cette société a connu un rapide essor et a très logiquement inondé le marché européen avec des produits fiables et de qualité, vendus à des tarifs raisonnables.

L’un des produits phares proposés par l’enseigne est l’incontournable spot de plafond.

Tendances et discrets, ces spots LED encastrés (de forme ronde ou carrée) conviennent à toutes les pièces de votre logement (y compris les plus humides comme les salles de bains) et peuvent même être installés en extérieur.

Leur portée ainsi que leur capacité d’éclairage sont telles que vous n’aurez nullement besoin d’ajouter un luminaire ou autre source de lumière. Le faisceau lumineux des spots LED est en effet le même que celui d’un spot halogène.

De plus, leur faible profondeur d’encastrement (18 mm) est parfaitement adaptée à tous les types de plafonds, ce qui permet d’éviter ainsi des aménagements supplémentaires.

Le nouveau modèle Trimless (« sans bord ») qui, comme son nom l’indique est dépourvu de ses extrémités, peut même être installé entièrement dans votre plafond, pour un effet lumineux incomparable.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock



Si vous disposez déjà de spots encastrés mais halogènes, vous pouvez très bien les remplacer par des modèles LED. Ce remplacement vous permettra d’économiser jusqu’à 90 % des coûts énergétiques tout en vous offrant un éclairage d’une durée de vie bien plus grande.

Tous les modèles de spots LED encastrés sont en outre dotés d’un système permettant de régler l’intensité de la lumière, rapidement et sans le moindre bruit.

Les spots encastrables sont par ailleurs disponibles dans différentes teintes de lumière qui s’adapteront à toutes les ambiances que vous souhaitez instaurer chez vous.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Alors si vous désirez une lumière à la fois discrète et agréable chez vous, n'attendez plus, optez pour les ampoules LED et les spots encastrables.