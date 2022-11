Votre Sapin est 100% remboursé si vous l'achetez chez IKEA !

À partir du 24 novembre 2022, si vous commandez un sapin, il sera 100% remboursé chez IKEA ! Découvrez comment profité du bon plan.

Vous faites partie de ceux qui mettent le sapin de Noël dès novembre ? Et bien sachez que votre sapin est totalement remboursé en bon d'achat, si vous le commandez chez IKEA. Une offre qui a toutes les chances de vous satisfaire ! Chez Ikea, si vous commandez votre sapin à 24,99€, vous aurez la possibilité d'être totalement remboursé. Voici comment.

Crédit : Ikea

Pour ce faire, il vous suffit de réserver votre sapin de Noël et de choisir un créneau de réservation pour le récupérer en magasin. Vous recevrez ensuite un QR Code, que vous devrez présenter en point de retrait auprès de votre IKEA. Attention cette offre n'est pas éligible chez IKEA Paris La Madeleine et IKEA Décoration Paris Rivoli. Suite à votre achat sur le site IKEA, vous recevrez automatiquement par email un bon d'achat de 24,99€. C'est très simple ! Lors de votre commande en ligne, vous pourrez réserver votre pied de sapin et un sac à sapin qui vous attendront au même point de retrait magasin que votre sapin.

**Valable dans tous les magasins IKEA en France du 26/12/202 2au 03/04/2023 (hors achats en ligne et de cartes-cadeaux). Vente limitée à 4 sapins par foyer.

IKEA Noël 2022 : la collection IKEA VINTERFINT à ne pas manquer

Décorations de Noël IKEA 2022. Crédit : IKEA

La collection d'IKEA Noël 2022 est d'ores et déjà en magasin depuis octobre. Et au programme cette année... des décorations écolo ! Papier recyclé issu de chutes textules, des éclairages LED à faible consommation, emballage cadeau qui sont réutilisables.... N'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures décorations de Noël repérées chez IKEA cette année !