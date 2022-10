Waww la table, le concours Instagram de mises en scène de tables

Le concours Waww la table modernise l’art de recevoir

Crédit : ensembleatable.fr

Chaque semaine, Waww la table organise sur Instagram un concours récompensant la plus belle table, sélectionnée par un jury d’exception.

Né en juin 2020 à l’issue du premier confinement, le concours Instagram Waww la table récompense chaque semaine la plus belle mise en scène de table. Devenu aujourd’hui à la fois un e-shop, un média et un concepteur d’événements, Waww la table fait souffler un vent nouveau sur les arts de la table.

Un concours Instagram arbitré par un jury d’exception

Chaque semaine, le compte Instagram Waww la table organise un concours qui vient récompenser la plus belle table parmi des centaines de participations. Dans la salle à manger ou sur la terrasse du jardin, pour 2 personnes ou pour 15 convives, les mises en scène sont jugées sur l’assortiment des couleurs, des matières, la composition générale, le goût du risque et l’harmonie finale.

Sets de table en osier et assiettes en bois, nappes et serviettes jetables, bouquets de fleurs des champs, centres de table végétalisés, camaïeux de couleurs neutres ou mélange de teintes vives, les participants au concours rivalisent de créativité pour proposer des tables élégantes et modernes.

La table gagnante est sélectionnée par un jury d’exception, composé d’India Mahdavi, de Thierry Marx et de Stéphane Bern.

India Mahdavi, architecte et designer surnommée « the Queen of Color », est une adepte du chic nomade, qui aime les mélanges de styles et les tables mises en scène avec délicatesse. Thierry Marx, chef étoilé, connaît toute l’importance d’une jolie table dans l’expérience globale du repas. Quant à Stéphane Bern, animateur, habitué aux tables d’exception, il offre son regard aiguisé pour départager les mises en scène les plus raffinées.

Waww la table, une marque née sur les réseaux sociaux

Waww la table a vu le jour sur Instagram en juin 2020, alors que la France venait de vivre son premier confinement et que les restaurants étaient fermés pour raisons sanitaires à cause de la pandémie de Covid-19.

Cette initiative a été portée par deux femmes, Péri Cochin et Arabelle Reille, productrice télé et historienne d’art, qui partagent le goût des belles tables et une volonté de moderniser l’art de recevoir à la française.

Le succès de leur compte Instagram a permis de développer Waww la table, qui propose aujourd’hui de nombreux services. La marque a tout d’abord lancé un e-shop avec une sélection de vaisselle et d’objets de décoration de table fabriqués de façon artisanale.

Waww la table commercialise également des box comprenant des tables entières : à l’exception du meuble, les clients font l’acquisition de tous les éléments présents sur la photo, des serviettes aux verres en passant par les plats, les vases, les carafes et les assiettes.

La marque a aussi mis sur pied une brocante en ligne spécialisée dans les arts de la table, permettant aux internautes de chiner des objets rares et anciens sans avoir à se déplacer, et de vendre leur propre vaisselle à distance.

Chaque mois, en collaboration avec Paris Match, Waww la table célèbre le repas gastronomique des Français : un grand chef est mis à l’honneur, et plusieurs personnalités sont conviées à sa table. Enfin, la marque propose un service de coaching personnalisé pour apprendre à dresser une belle table.