À 42 ans, Eve Angeli au comble du bonheur, elle annonce être enceinte de son premier enfant

Sur son compte Instagram, la chanteuse Eve Angeli a annoncé une grande nouvelle : après des années de tentatives, elle attend son premier enfant.

Ce mercredi 21 juin, Eve Angeli a annoncé l’arrivée d’un heureux événement dans sa vie. L’annonce a été faite sur son compte Instagram : à 42 ans, la chanteuse est enceinte et attend son premier enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eve Angeli (@eveangeliofficiel)

Ce bébé est espéré depuis des années car cela fait maintenant plus de trois ans que la star souhaitait fonder une famille. Cependant, son rêve restait inaccessible malgré de nombreuses tentatives.

“Disons que je suis comblée en amour, passionnée par mon métier mais à 42 ans, mon désir d’enfant reste inassouvi. Cela me rend triste, impatiente ou peut me terrasser de chagrin lorsque je vois que je suis indisposée alors que j’espère tomber enceinte… Néanmoins, je reste positive, pleine d’espoir”, a-t-elle confié l’année dernière.

Eve Angeli attend son premier enfant

Cette annonce est la preuve que la chanteuse a bien fait de croire en ses rêves. Si elle ne s’attendait pas à tomber enceinte maintenant, cette belle surprise la comble de bonheur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eve Angeli (@eveangeliofficiel)

“Je célèbre la vie qui grandit en moi depuis quelques mois. Je désirais cette maternité depuis tant d’années que je commençais à me faire une raison et finalement, je vis un rêve éveillé qui me transporte de bonheur à présent. Merci la vie, je suis pleine de gratitude envers le destin et j’espère que vous partagerez aussi ma grande joie”, a-t-elle rédigé sur Instagram.

Si Eve Angeli a partagé cette grande nouvelle à ses fans, elle n’a toujours pas dévoilé l’identité de l’heureux papa. Après s’être séparée de son ancien compagnon et manager Michel Rostaing en 2015, elle s’est mariée il y a trois ans avec un homme inconnu, avec qui elle file le parfait amour.