Cette célèbre Miss France est enceinte, elle annonce l'arrivée de son premier enfant !

Carnet rose ! La Miss France 2015, Camille Cerf, a annoncé ce 26 avril 2023 être enceinte de son premier enfant.

C’est via une vidéo partagée sur Instagram, et notamment via le compte du média Gala, que la jeune femme de 28 ans a partagé cet heureux évènement.

Un heureux évènement

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ? (@camillecerf)

Dans cette vidéo, on découvre la Miss France prenant la pose au milieu des dunes de sable, en compagnie de son compagnon, le mannequin Theo Fleury. Camille Cerf affiche un ventre bien arrondi, puisqu’elle est enceinte de 5 mois déjà. En légende de cette vidéo, elle a écrit : “Cela fait 5 mois qu’avec @theofleury nous gardons précieusement un petit secret.” Une vidéo qui a cartonné sur la Toile puisqu’elle a été aimée par plus de 205 000 personnes.

Pour rappel, Camille Cerf est en couple avec son compagnon, Theo Fleury, depuis 2021. Très amoureux, ils ne se sont pas cachés sur les réseaux sociaux et affichent fréquemment leur bonheur sur la Toile. Il y a quelques mois, le couple avait annoncé son déménagement à Lille et l’achat d’une maison qu’ils sont en train de rénover.

Le duo est donc en train de se créer un nid douillet pour sa future famille. Une chose est sûre, Camille Cerf est plus heureuse que jamais. Et on veut bien la croire. Félicitations !