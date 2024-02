À 80 ans, Robert de Niro prend la pose avec sa fille de 10 mois et fait de tendres confidences à son sujet

Du haut de ses 80 ans, l’acteur Robert de Niro a pris la pose avec sa fille âgée de 10 mois.

Vous l’ignorez peut-être, mais Robert de Niro a accueilli son septième enfant, la petite Gia, en avril dernier. Le moins que l’on puisse dire, c’est l’acteur de 80 ans est complètement gaga de sa fille qu’il a eu avec sa compagne Tiffany Chen.

Ce dernier a partagé un adorable cliché où il prend la pose avec son bébé. Une chose est sûre : la star du Parrain est très fier de sa fille. Ce mercredi 7 février, le comédien américain a fait de tendres confidences sur sa fille dans une interview accordée au magazine People.

«C’est un bébé tellement adorable. Elle est si douce. Quand je la regarde, tout le reste disparaît. C’est donc une grande joie et un grand soulagement d’être avec elle dans l’instant présent».

Selon ses dires, toute la famille adore Gia : «Les enfants s’amusent beaucoup avec elle. Les petits-enfants aussi. C’est leur tante, et ils sont sur le point d’être adolescents».

Crédit Photo : Robert de Niro

«Je suis un père de 80 ans et c’est super»

Ce n’est pas la première fois que l’acolyte de Martin Scorsese s’exprime au sujet de la naissance de son dernier enfant. En janvier dernier, Robert de Niro avait évoqué avec émotion sa paternité tardive dans une interview à AARP, une association américaine qui vient en aide aux retraités :

«Je suis un père de 80 ans et c’est super. Tout ce qui me consume ou qui me préoccupe disparaît quand je la regarde (…) Elle vous regarde et vous transporte. Elle a une façon de vous regarder très douce, tout comme l’avait ma fille Helen», avait confié l’octogénaire.

Avant d’ajouter : «C’est tout simplement merveilleux. Je veux être auprès d’elle aussi longtemps que possible».

Crédit Photo : Getty Images

Robert de Niro est à la tête d’une famille XXL. Celui qui fêtera ses 81 ans en avril prochain a eu ses deux premiers enfants, Drena (52 ans) et Raphael (47 ans), avec sa première épouse Diahnne Abbot.

Il a accueilli les jumeaux, Aaron Kendrick et Julian (28 ans), fruits de son union avec son ancienne petite amie Toukie Smith. L'acteur a ensuite accueilli Elliot (25 ans) et Helen Grace (12 ans) avec sa seconde épouse, l’actrice et chanteuse américaine Grace Hightower.