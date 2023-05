À 79 ans, Robert De Niro révèle qu'il vient d'avoir un bébé, il est désormais le père de 7 enfants

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision ET Canada, Robert De Niro a annoncé qu’il venait d’avoir un bébé, son septième enfant.

À l’occasion de la sortie de son nouveau film “About My Father” qui aborde le thème de la paternité, Robert De Niro a fait une grande annonce.

Crédit photo : Sipa / Efren LANDAOS

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision ET Canada, l’acteur a dévoilé qu’il venait d’avoir un nouvel enfant.

Robert De Niro à nouveau papa

Lorsque le journaliste a interrogé l’acteur sur ses six enfants, ce dernier l’a interrompu en affirmant : “Sept, en fait. Je viens d'avoir un bébé.” Robert De Niro n’a pas donné plus de détails sur son nouveau-né ou sur la mère de l’enfant, dont l’identité reste inconnue.

Crédit photo : Starmax

À 79 ans, Robert De Niro a donc accueilli son septième enfant. Il a eu ses deux premiers bébés, Drena et Raphaël, avec son ex-femme Diahnne Abbott. Ensuite, il a accueilli des jumeaux, Julia et Aaron, avec son ancienne petite-amie Toukie Smith. Enfin, Elliot et Helen ont rejoint la fratrie, les enfants de Robert De Niro et Grace Hightower.

L’acteur mène une vie bien remplie car en plus d’agrandir sa famille, il fêtera ses 80 ans le 17 août prochain et est à l’affiche de trois films qui sortiront en 2023 et 2024.