Beyoncé et Jay-Z achètent une maison pour 200 millions de dollars, les photos choquent les internautes

L’année dernière, Beyoncé et Jay-Z ont investi 200 millions de dollars pour acheter une maison en Californie. Mais devant les photos, les fans n’ont pas manqué de cacher leur déception…

En 2023, Beyoncé et Jay-Z ont fait une grosse acquisition. Le couple de stars a acheté la maison la plus chère de Californie pour la somme de 200 millions de dollars. Il s’agit d’une résidence privée conçue par Tadao Ando, un architecte renommé. Ses créations sont rares aux États-Unis car on compte moins de 20 résidences dans tout le pays.

Le couple a acheté cette demeure à William Bell Jr, l’un des plus grands collectionneurs d’art au monde. Récemment, des photos de la maison de Beyoncé et Jay-Z ont été partagées, mais les clichés ont beaucoup déçu les fans.

Crédit photo : @mrbarcelo / Instagram

“On dirait une cour de prison”

Sous le choc, les internautes ont été nombreux à affirmer que cette maison n’était pas à leur goût puisqu’elle avait l’air… d’une prison !

“200 millions pour ça ? On dirait une cour de prison ! Je pourrais me rendre à Home Depot et construire tout ça moi-même avec des blocs de ciment”, “Ils auraient pu simplement acheter une prison puisqu’elle semble identique”, ont partagé les internautes sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : Paul Turang / Unilad

D’autres ont simplement trouvé que la maison paraissait trop froide et n’était pas du tout chaleureuse : “Suis-je le seul à trouver cela insipide ? Les autres demeures moins chères sont tellement plus belles”, “Pourquoi ça coûte si cher, ça n’a pas l’air beaucoup plus grand ou plus beau que les autres maisons.”

Crédit photo :Paul Turang / Unilad

Malgré les critiques des fans, Beyoncé et Jay-Z semblent heureux dans cette maison, qui leur a sans doute plu pour qu’ils acceptent de dépenser une telle somme.

Crédit photo :Paul Turang / Unilad