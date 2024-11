Beyoncé va devenir le sujet d'un cours dans cette prestigieuse université

La chanteuse Beyoncé est tellement puissante et iconique qu’un cours lui sera dédié à la prestigieuse Université de Yale, aux États-Unis. Explications.

Non, il ne s’agit pas d’une blague, mais bel et bien de la réalité. La chanteuse internationale Beyoncé, aux 314 millions d’abonnés sur Instagram et aux millions de fans dans le monde entier, sera au programme de l’Université de Yale aux États-Unis.

C’est dans un article du journal de l’Université prestigieuse que la nouvelle a été annoncée par la professeure Daphne Brook : la femme de Jay-Z aura droit à un cours qui lui sera entièrement consacré ainsi qu’à sa carrière. Un nouveau cours qui débutera au prochain semestre, soit au printemps 2025 et qui s’intitulera : “Beyoncé fait l’Histoire : histoire, culture, théorie et politique de la tradition radicale noire à travers la musique”.



Crédit : Instagram

Beyoncé : une star engagée

Concrètement, ce cours retracera la carrière de l’artiste, et notamment son engagement féministe depuis 2013, date où la star a osé affirmer ses positions engagées lors d'un concert :

“2013 a en effet été un tournant majeur dans la carrière de Beyoncé, cette année-là, la chanteuse a affirmé ses convictions en matière de féminisme noir, notamment avec la chanson Flawless”, a précisé la professeure dans un article du Yale Daily News.



Crédit : X

Et ce n’est pas tout. Ce cours mettra également en avant la réussite d’une femme noire dans la culture musicale. Comme le rapporte le Huffington Post, ce n’est pas la première fois qu’une Université prend le cas de Beyoncé comme sujet de cours. En 2010, l’Université Rutgers dans le New Jersey avait ouvert un module sur la politique et sur l’artiste. Faire des cours sur l'artiste féminine s'avère être une belle manière de captiver l’attention des étudiant.e.s tout en favorisant leur apprentissage sur des thématiques sociétales, engagées, d’avenir. Chapeau !



Alors, comment réagiriez-vous si vous aviez le droit à un cours sur votre artiste préférée ?