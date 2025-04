Mort de Gene Hackman : cet objet découvert dans la maison de l'acteur et sa femme va vous briser le coeur

Près d’un mois et demi après les décès de Gene Hackman et Betsy Arakawa, de nouveaux détails déchirants sur les derniers jours de la vie du couple ont été révélés par les enquêteurs.

Le 25 février dernier, la police trouvait les corps sans vie de l’acteur de Gene Hackman (95 ans) et de son épouse, la pianiste Betsy Arakawa (65 ans). Le couple vivait reclus dans une villa à Santa Fe, dans l’État du Nouveau-Mexique, depuis quelques années.

Quelques jours après l’ouverture de l’enquête, les autorités ont confirmé que la légende du cinéma, atteinte de la maladie d’Alzheimer, était décédée des suites d’un problème cardiovasculaire. Son épouse, quant à elle, présentait des signes de momification au moment de la découverte de son corps. Elle serait morte quelques jours avant son mari, victime d’une maladie respiratoire rare : le syndrome pulmonaire à hantavirus (SPH).

Selon les autorités, la maison était propice à l'infestation de rongeurs, avec beaucoup de désordre et un manque de propreté. Ces derniers jours, ce sont d’autres détails déchirants qui ont été révélés par les enquêteurs suite à la perquisition de la maison du couple. Ils ont notamment découvert la présence de notes et de lettres que le couple se laissait pour communiquer.

Crédit photo : The Sante Fe County Sheriff's Office / AP

Dans une note, Gene Hackman a notamment remercié Betsy Arakawa de l'avoir aidé à préparer son propre dîner d'anniversaire. Arakawa s'était occupée de lui alors qu'il luttait contre la maladie d'Alzheimer.

"Bonjour. Joyeux anniversaire avec quelques jours de retard. Je suis encore désolé pour le dîner et d’avoir dû te demander de l’aide, même si cela a été très apprécié. Je vous aime, toi et les petits gars. G."

Gene Hackman était conscient de sa maladie

Le couple, qui s'est marié en 1991, était toujours follement amoureux l'un de l'autre jusqu'à son décès. L'ancienne star de « Hoosiers » reconnaissait d’ailleurs son grave problème de santé dans une autre note enjouée et amusante :

"Ho, Ho, je vais voir le magicien, le magicien d'Achie, Pokie. Elle me poignarde ici et là, elle me poignarde presque partout (presque). Mais je survis parce qu'après je suis toujours en vie. (Mais parfois à peine)"

Crédit photo : TMZ

De son côté, Betsy Arakawa aurait également laissé à Gene Hackman des notes et des messages vocaux. Sur l’une d’elles, il est possible de lire :

"Salut G ! J’emmène Zin à son cours d’obéissance et à son rendez-vous chez le vétérinaire. On se retrouve à la maison ! Il y a un puzzle sur la table. Bisous, B."

Des recherches internet montrent également que Betsy Arakawa s’inquiétait pour la santé de son mari, et qu'elle a consulté des sites médicaux sur les symptômes grippaux, le COVID-19 et les services médicaux de proximité. Sa dernière recherche aurait eu lieu le 12 février. Gene Hackman serait décédé quelques jours plus tard, le 17 ou le 18 février. Ces lettres, émouvantes et sincères, dressent le portrait d’un couple uni jusqu’à son dernier souffle.