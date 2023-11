Atteinte d'une maladie incurable, Céline Dion fait sa première apparition publique en trois ans et demi

Très discrète depuis l’annonce de sa maladie l’année dernière, Céline Dion a fait sa première apparition publique en trois ans et demi. Elle a profité du passage de l’équipe de hockey sur glace de Montréal à Las Vegas pour voir leur match et aller les voir dans le vestiaire !

Quel plaisir de revoir Céline Dion, et en pleine forme surtout ! Atteinte du syndrome de la personne raide, qui est une maladie incurable, la chanteuse canadienne a été contrainte d’annuler tous ses concerts et se concentre sur sa guérison depuis un an désormais.

Assez discrète dans les médias généralement, elle en a surpris plus d’un lorsqu’elle s’est montrée ce lundi 30 octobre, à la T-Mobile Arena de Las Vegas. La salle était le théâtre d’un affrontement en NHL, le championnat nord-américain de hockey sur glace, entre les Las Vegas Golden Knights et les Montreal Canadiens, l’équipe préférée de Céline Dion.

Céline Dion fait une visite surprise dans les vestiaires

Originaire de la plus grande ville du Québec, Céline Dion n’a pas résisté à l’envie de venir supporter les Canadiens, accompagnée de ses trois fils, René-Charles, 22 ans, et les jumeaux, Eddy et Nelson, âgés de 13 ans !

Statut de vedette oblige, Céline Dion a pu amener ses fils dans les vestiaires afin de saluer les joueurs. Forcément, ces derniers ont été agréablement surpris de rencontrer la chanteuse canadienne. Une visite surprise qui valait bien quelques photos ! De quoi rassurer sur l’état de santé de Céline Dion, elle qui ne s’était plus vraiment montrée en public depuis trois ans et demi !