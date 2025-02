Un avion s'écrase au Canada et se retrouve sur le dos avec 80 passagers à bord, de nombreux blessés confirmés

Un avion de la compagnie Delta Airlines a raté son atterrissage et s’est retrouvé sur le dos sur le tarmac. Explications.

Catastrophe pour la compagnie aérienne Delta Airlines. Ce 17 février 2025, lors d’une liaison entre Minneapolis et Toronto, un avion transportant 80 passagers s’est écrasé lors de l’atterrissage puis a terminé retourné sur le tarmac de l’aéroport.

VIDÉO SPECTACULAIRE



L’évacuation de l’avion…filmée par un passager…tout juste sorti de l’appareil.



Avion Delta qui a terminé sa course sur le toit



@NoovoInfo #toronto — Étienne Fortin-Gauthier (@EtienneFG) February 17, 2025

Le vol Delta 4819 a décollé de Minneapolis tôt dans la journée. Selon plusieurs vidéos, il semblerait que l'avion se soit renversé sur le dos en raison de la piste extrêmement enneigée à l’arrivée à l’aéroport Pearson de Toronto.

Néanmoins, les causes de l’accident sont encore à déterminer. Une passagère, Ashley Zook, a même publié une photo d’elle sur Snapchat la tête à l’envers en déclarant : “mon avion s’est craché, je suis à l’envers.”



Un évènement terrifiant : une vingtaine de blessés dont trois en état grave

L’ensemble des passagers ont été évacués. Néanmoins, les médias locaux confirment déjà plus de 18 blessés dont trois en état grave : ils ont été transportés d’urgence à l’hôpital le plus proche : “Un enfant a été transporté à l'hôpital avec des blessures critiques. Un homme d'une soixantaine d'années et une femme d'une quarantaine d'années ont également été transportés pour des blessures graves”, selon l’AFP. L’aéroport canadien a assuré : “Les équipes d'urgence sont sur place. Tous les passagers et membres d'équipage sont sur place”. Deborah Flint, PDG de Pearson, a déclaré :“Nous sommes très reconnaissants qu'il n'y ait eu aucune perte de vie humaine et que les blessés soient relativement légers.” Selon les premiers rapports, à ce jour, aucun décès n’est à déplorer.



Pour l’instant, les circonstances exactes de l’incident n’ont pas été communiquées, une enquête est ouverte : “L'enquête commence. Il est très important de ne pas spéculer. Ce que nous pouvons dire, c'est que la piste était sèche et qu'il n'y avait pas de vent de côté”, a rapporté Todd Aitken, chef des pompiers de l'aéroport. À suivre donc…



