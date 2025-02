608 km par -50° : exténué, cet ex-candidat de Koh-Lanta remporte « la course la plus dure au monde »

Un athlète français, bien connu de certains téléspectateurs, a remporté une célèbre course d'ultra-trail, dans des conditions dantesques.

C'est un authentique exploit !

Le Français Mathieu Blanchard a remporté la mythique « Yukon Artic Ultra », au bout d'un trail insensé de plus 600 kilomètres à travers le nord-ouest du Canada. Une performance d'autant plus exceptionnelle que l'intéressé a dû affronter des températures glaciales - atteignant parfois les -50° C - durant les longues journées de cette course sans escale, considérée comme la plus dure au monde.

Crédit photo : @mathieu__blanchard / Instagram

Ex-candidat de Koh-Lanta, il remporte la mythique Yukon Artic Ultra

Mathieu Blanchard - que les habitués de Koh-Lanta auront certainement reconnu puisqu'il fut candidat de la célèbre émission de TF1 en 2020 - a franchi la ligne d'arrivée ce lundi 10 février dans le village de Faro, après sept jours et 22 heures d’effort.

Exténué et la barbe gelée, le vainqueur a été accueilli en héros par l'un de ses amis, qui participait lui aussi à la course avant d'abandonner.

Ancien ingénieur de formation, Mathieu Blanchard a su dompter les éléments et repousser ses limites pour avaler les 608,7 kilomètres (74,9 km par jour) et le dénivelé positif de... 6 564 mètres. Le tout en tirant dans son dos une luge de... 30 kilogrammes. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance, tant l'athlète, né à Cavaillon (Vaucluse), a connu quelques déboires durant l'épreuve, notamment dans la dernière ligne droite où il a été victime d'hallucinations et de problèmes respiratoires.

« C’était affreux (...) J’étais tellement épuisé que je titubais, ça fait très peur à cette température, j’avais l’impression d’être un marcheur blanc de GOT (la série HBO Game of Thrones n.d.l.r). Les 15 km suivants ont été un chemin de croix » (Mathieu Blanchard)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mathieu Blanchard (@mathieu__blanchard)

Mais celui qui avait déjà remporté « la Diagonale des Fous », en octobre 2024 à La Réunion, a été au bout de lui-même pour rallier l'arrivée.

Bien qu'il n'ait franchi la ligne qu'en troisième position, il a tout de même été désigné vainqueur, car il est premier participant à avoir bouclé l'intégralité de la distance à pied. Les Américains Harm Feringa et Daniel Benhammou, arrivés avant lui, n’ont en effet pas réussi cet exploit. Le premier était en fatbike (un vélo à pneus adapté pour la neige et la glace). Quant au second, il n’a parcouru « que » 300 km à pied.

Mathieu Blanchard a terminé devant un autre Français, Guillaume Grima, qui a bouclé l'épreuve en huit jours et 1h50.

Bravo à eux !