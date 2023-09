Cyril Hanouna : à combien s'élève l'impressionnante fortune de l'animateur ?

Cyril Hanouna est l'animateur phare de l'émission Touche pas à mon poste. Récemment, le magazine People with Money a estimé le montant impressionnant de sa fortune.

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre : Cyril Hanouna ne laisse personne indifférent. Au cours de sa carrière, l'animateur phare de Touche pas à mon poste sur C8 a accumulé une grosse somme d'argent. Mais à combien s'élève sa fortune exactement ?

C'est la question à laquelle a répondu le magazine économique américain People with Money. D'après ce dernier, le compte en banque de l'animateur a connu une augmentation de 93 millions d'euros cette année.

Combien d'argent possède Cyril Hanouna ?

Au total, l'animateur posséderait un patrimoine financier de 275 millions d'euros.

Crédit photo : iStock

En plus de ses revenus professionnels, Cyril Hanouna a gagné de l'argent grâce à des placements boursiers judicieux, des actions immobilières et des contrats publicitaires avec des marques.

Une chose est sûre : l'animateur profite bien de sa fortune puisqu'il a investi dans des biens immobiliers à Dubaï et Los Angeles, un jet privé, un yacht et des voitures de luxe. Peu à peu, Cyril Hanouna se rapproche du classement des 500 familles les plus riches de France.